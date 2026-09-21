Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Xi Jinping y Trump se reunirán esta semana en EE. UU.: comercio, IA y Taiwán estarán sobre la mesa

En medio de tensiones comerciales y tecnológicas, el presidente de China, Xi Jinping, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, se reunirán en la Casa Blanca. La agenda incluirá asuntos que han generado diferencias entre ambas potencias.

  • El presidente de China, Xi Jinping, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: redes sociales de la Casa Blanca (@WhiteHouse).
    El presidente de China, Xi Jinping, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: redes sociales de la Casa Blanca (@WhiteHouse).
Agencia AFP
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 1 hora
bookmark

El presidente de China, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Estados Unidos desde el miércoles 23 hasta el viernes 25 de septiembre para reunirse con el presidente Donald Trump, confirmó este lunes 21 de septiembre el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

“Por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre”, indicó la Cancillería china en un comunicado. La reunión será la segunda cumbre entre los líderes de las dos principales potencias económicas del mundo en 2026, después de la visita de Trump a Pekín en mayo. También será el tercer encuentro cara a cara entre ambos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025.

Entérese: ¿La IA puede destruir a la humanidad? Trump lo llama “patraña”; la ONU pide “acción urgente”

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, señaló que Pekín “trabajará con Estados Unidos para enriquecer el contenido de la relación de estabilidad estratégica constructiva entre China y Estados Unidos, reforzar el diálogo y la cooperación y gestionar adecuadamente las diferencias”.

La cumbre se producirá en medio de varios asuntos pendientes entre Washington y Pekín, entre ellos el comercio y los aranceles, el desarrollo de la inteligencia artificial, las guerras en Irán y Ucrania y el futuro de Taiwán.

Ambos gobiernos también mantienen una tregua comercial alcanzada después de meses de tensiones. Xi y Trump acordaron en octubre de 2025 una reducción de las disputas comerciales, mientras que la reunión de mayo permitió avanzar en la continuidad de ese entendimiento.

Lea más: China y Rusia ponen el grito en el cielo por la militarización del espacio tras el anuncio de Estados Unidos

Estados Unidos y China abrieron diálogo sobre inteligencia artificial

La agenda de la cumbre comenzó a tomar forma el domingo 20 de septiembre, cuando funcionarios de Estados Unidos y China se reunieron en Nueva York para analizar, entre otros asuntos, la creación de un canal de comunicación destinado a abordar posibles incidentes relacionados con la inteligencia artificial.

Las conversaciones, que se extendieron durante unas ocho horas en la sede de JPMorgan Chase, estuvieron encabezadas por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el vice primer ministro chino, He Lifeng. También participó el representante de Comercio de la Casa Blanca, Jamieson Greer.

Al término del encuentro, Bessent calificó las conversaciones de “muy exitosas” y explicó que Washington propuso establecer un mecanismo de notificación entre ambos países para informar sobre incidentes relacionados con la IA, incluidos aquellos que puedan representar amenazas para la seguridad.

Conozca: Google admite que su IA Gemini se salió de control y hackeó a tres empresas

“Lo que debatimos fue establecer un mecanismo. Así que se va a llamar el Diálogo sobre IA entre Estados Unidos y China”, dijo el funcionario, quien agregó que ambas partes acordaron volver a reunirse.

Los medios estatales chinos describieron las conversaciones como “francas, profundas y constructivas”, mientras que Greer afirmó que “es imperativo que podamos trabajar juntos”. La inteligencia artificial se suma así a una agenda bilateral en la que también están el comercio, el acceso a minerales críticos y tierras raras y la relación tecnológica entre las dos potencias.

Uno de los asuntos que Washington busca abordar es el suministro continuo de imanes de tierras raras y otros minerales considerados esenciales para la industria estadounidense. Los equipos negociadores también continúan trabajando en la posibilidad de reducir mutuamente algunos aranceles.

Otro de los temas que podría llegar a la mesa es la eventual prórroga de la tregua comercial y el cumplimiento de compromisos adquiridos en negociaciones anteriores, entre ellos las compras de productos agrícolas estadounidenses por parte de China.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Las conversaciones técnicas podrían continuar este lunes, mientras ambos gobiernos preparan la reunión de Xi Jinping y Donald Trump en la Casa Blanca, prevista para el jueves 24 de septiembre.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

Xi Jinping realizará su visita de Estado a Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre de 2026 y se reunirá con Donald Trump durante ese viaje.
¿Qué temas discutirán Xi Jinping y Donald Trump?
Entre los asuntos previstos están el comercio, los aranceles, la inteligencia artificial, las guerras en Irán y Ucrania y la situación de Taiwán.
¿Por qué la inteligencia artificial será uno de los temas de la reunión entre China y Estados Unidos?
La IA genera preocupaciones relacionadas con la seguridad, por lo que funcionarios de ambos países analizaron la creación de un mecanismo de comunicación para informar sobre incidentes relacionados con esta tecnología.
Xi Jinping realizará su visita de Estado a Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre de 2026 y se reunirá con Donald Trump durante ese viaje.
¿Qué temas discutirán Xi Jinping y Donald Trump?
Entre los asuntos previstos están el comercio, los aranceles, la inteligencia artificial, las guerras en Irán y Ucrania y la situación de Taiwán.
¿Por qué la inteligencia artificial será uno de los temas de la reunión entre China y Estados Unidos?
La IA genera preocupaciones relacionadas con la seguridad, por lo que funcionarios de ambos países analizaron la creación de un mecanismo de comunicación para informar sobre incidentes relacionados con esta tecnología.

Temas recomendados

Internacional
Política
Tecnología
Comercio
Inteligencia artificial
Geopolítica
Mundo
Estados Unidos
china
Casa Blanca
Negociación
la Casa Blanca
China
Washington
Estados Unidos
Donald Trump
Xi Jinping
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos