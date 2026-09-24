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Xi Jinping afirmó que China y Estados Unidos deberían ser “socios en lugar de rivales”

Los presidentes de China y Estados Unidos están reunidos en Washington donde se espera que toquen temas relacionados con el comercio, la competencia tecnológica y la IA.

  • Nuevamente Xi Jinping se reúne con Donald Trump siendo en esta ocasión Washington la sede de su encuentro. Foto: Xinhua
    Nuevamente Xi Jinping se reúne con Donald Trump siendo en esta ocasión Washington la sede de su encuentro. Foto: Xinhua
  • Xi Jinping afirmó que China y Estados Unidos deberían ser “socios en lugar de rivales”
Agencia AFP
hace 1 hora
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El presidente chino, Xi Jinping, instó a la cooperación con Estados Unidos, según informaron los medios estatales de Pekín, luego de ser recibido en Washington por el presidente Donald Trump.

“Nuestros dos países deberían ser socios en lugar de rivales”, dijo Xi en unas declaraciones escritas publicadas por la agencia estatal de noticias Xinhua, y agregó que “los pueblos chino y estadounidense han disfrutado de intercambios amistosos de larga data, y nuestros intereses están profundamente entrelazados”.

Estas declaraciones se produjeron antes de las conversaciones, muy seguidas, entre Trump y Xi, quienes se estrecharon la mano en la alfombra roja tras la llegada del líder chino a la capital estadounidense.

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Se prevé que entre los temas de debate más espinosos se incluyan el comercio, la competencia tecnológica —en particular en inteligencia artificial— y el apoyo diplomático y económico de Pekín a Teherán.

Xi afirmó que esperaba “mantener intercambios en profundidad con el presidente Trump sobre cuestiones importantes relativas a nuestras relaciones bilaterales y la situación mundial”, informó Xinhua.

Según Xi, los países deberían “trabajar juntos para fomentar una relación estable caracterizada por la cooperación como pilar fundamental, la competencia dentro de límites razonables, las diferencias manejables y las perspectivas de paz”.

Y, haciendo un guiño al eslogan político característico de Trump, dijo que “el gran rejuvenecimiento de la nación china y el objetivo de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande pueden ir plenamente de la mano”.

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Según informó Xinhua, el funcionario afirmó que ambas partes deberían “trazar un camino correcto para que dos grandes potencias” se lleven bien. “Confío en que podemos lograrlo”, dijo Xi.

“Creo que, con el esfuerzo conjunto de ambas partes, esta visita dará resultados fructíferos, mejorará el bienestar de nuestros dos pueblos y traerá nuevas esperanzas para la paz mundial”, añadió.

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Xi Jinping afirmó que China y Estados Unidos deberían ser “socios en lugar de rivales”

Preguntas y respuestas

¿Qué temas discutirán Donald Trump y Xi Jinping durante su reunión?
Los principales temas previstos son el comercio, la competencia tecnológica —especialmente en inteligencia artificial— y el apoyo diplomático y económico de China a Irán. La noticia no detalla cuáles serán los acuerdos concretos que podrían alcanzarse.
¿Qué dijo Xi Jinping sobre la relación entre China y Estados Unidos?
Xi Jinping afirmó que China y Estados Unidos deberían ser socios y no rivales. También planteó una relación estable basada en la cooperación, una competencia con límites razonables y diferencias que puedan ser gestionadas.
¿Qué relación tiene la visita de Xi Jinping con la inteligencia artificial?
La inteligencia artificial figura entre los asuntos previstos para las conversaciones porque forma parte de la competencia tecnológica entre China y Estados Unidos.

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