Washington aprobó ley que permite juzgar como adultos a menores de 14 y 15 años

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada en su mayoría por los republicanos, aprobó el 16 de septiembre dos proyectos de ley que modificarían la forma en que se juzga a los menores en Washington D. C.
El primero establece que los jóvenes de 14 y 15 años puedan ser procesados como adultos por ciertos delitos violentos en la capital, y fue aprobado por 225 votos a favor y 203 en contra, con el respaldo de ocho legisladores demócratas. El segundo proyecto reduce la edad máxima para ser considerado delincuente juvenil de 24 a 18 años, de modo que los mayores de 18 años enfrentarían penas de adulto.
