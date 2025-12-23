x

Preocupante: tres comunas de Medellín concentran más de la mitad de todos los quemados de la ciudad, ¿cuáles son?

La cifra de lesionados por pólvora preocupa, toda vez que es un 145% más alta que la del año pasado. Conozca el mapa de riesgo, las lesiones más comunes y por qué el 31% de los casos han terminado en hospitalización.

    Imagen de referencia del uso de pólvora en Medellín. FOTO: EL COLOMBIANO
hace 10 horas
Tres comunas de Medellín estarían concentrando más del 54 % de los quemados de la ciudad. La cual –con sus 51 casos– a su vez aporta el 53 % de todos los quemados del departamento, que ya son 95.

Así se desprende del informe entregado por la Alcaldía de Medellín en el que se georeferencian por comuna los casos de quemados reportados hasta este martes en la capital antioqueña y que representan un incremento del 145% teniendo en cuenta que hasta igual periodo de 2024 apenas iban 35 casos.

Preocupante: tres comunas de Medellín concentran más de la mitad de todos los quemados de la ciudad, ¿cuáles son?

Los casos de quemados están distribuidos así: Laureles-Estadio presenta 10 casos; mientras que Buenos Aires, 9; y Robledo, 7. En estas tres comunas se concentraría más de la mitad de la preocupante cifra.

Lea también: Gran redada en Manrique y Aranjuez dejó 55 vehículos inmovilizados por invadir el carril del Metroplús

Le siguen San Javier con 5; Santa Cruz, con 3; Manrique, también con 3; Popular con 2; Villa Hermosa con 2 también; y El Poblado y Belén con de a otros 2; luego están Doce de Octubre, La Candelaria, La América, Guayabal, San Cristóbal y Santa Elena con de a 1 caso.

Preocupante: tres comunas de Medellín concentran más de la mitad de todos los quemados de la ciudad, ¿cuáles son?

Los datos sobre Laureles-Estadio también son llamativos pues con sus 10 casos, esta sola comuna carga con casi el 20 % de los incidentes con quemados en Medellín este año.

Según el informe de los 51 quemados que ha registrado Medellín, 26 eran manipuladores, y 22 eran observadores. Además, el 69 % de los afectados (es decir, 35) han requerido atención ambulatoria en los centros médicos mientras que los 16 casos restantes –que representan un 31 %– han requerido hospitalización tras recibir lesiones como fracturas, daño ocular, quemaduras, daño auditivo, y amputaciones.

Cabe destacar que de los 51 casos, 34 corresponden a víctimas mayores de edad, y en cinco casos los afectados fueron niños de entre 0 y 5 años.

La cifra actual de quemados presenta un vertiginoso aumento toda vez que hasta el 12 de diciembre de 2022 apenas fueron 23 los quemados, en 2023 fueron 33, en 2024 llegaron a ser 35 y este año son 51.

Otro dato no menor es que Medellín concentra 10 veces más quemados que los segundos municipios con más lesionados por este tipo, que son Bello e Itagüí, y que apenas reportan 5 heridos por pirotecnia, según datos de la Gobernación de Antioquia.

La buena noticia que se resalta de los informes que en dos comunas y tres corregimientos no se han reportado quemados. Estos son Aranjuez, Castilla, San Sebastián de Palmitas, Altavista y San Antonio de Prado.

Siga leyendo: ¡Los salvaron! Rescataron a tres niños abandonados en La Aurora, Medellín, que casi provocan un incendio

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuáles son las sanciones para padres de menores quemados con pólvora?
Los padres o acudientes pueden enfrentar desde multas económicas hasta la pérdida de la patria potestad, dependiendo de la gravedad. El ICBF inicia procesos de restablecimiento de derechos para verificar negligencia en el cuidado de los niños afectados.
¿Qué zonas de Medellín están libres de quemados este diciembre?
Hasta la fecha, las comunas de Aranjuez y Castilla, junto a los corregimientos de San Sebastián de Palmitas, Altavista y San Antonio de Prado, reportan cero casos. Son las únicas zonas que mantienen un comportamiento ejemplar frente al uso de pirotecnia.
¿Qué hacer en caso de una quemadura por pólvora en casa?
Lo primero es lavar con agua fría o a temperatura ambiente y cubrir con una gasa limpia. Nunca aplique cremas, aceites o café. Debe acudir de inmediato al servicio de urgencias más cercano para evitar infecciones o complicaciones graves.

