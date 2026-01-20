Video | Ciclón Harry golpeó una de las islas más turísticas de Italia

Un fuerte ciclón azotó el centro del Mediterráneo y provocó este martes escenas de caos en varias zonas costeras de Italia, especialmente en Sicilia, donde se activaron alertas rojas por fuertes vientos, lluvias intensas y peligrosas marejadas que obligaron a evacuar al menos a 190 personas. Conozca: Videos | Llamas sin control: Chile declara estado de catástrofe por incendios que dejan, por lo menos, 19 muertos Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el momento en que una ola de gran tamaño impactó contra el puerto de Lipari, una isla turística frente a la costa siciliana, inundando calles en cuestión de segundos y sacudiendo con violencia las embarcaciones amarradas en la marina. El oleaje superó las defensas portuarias y avanzó hacia zonas bajas del casco urbano.

El fenómeno, fue identificado por los servicios meteorológicos como el ciclón Harry, generó ráfagas de viento de hasta 120 kilómetros por hora y olas que alcanzaron los nueve metros de altura, además de inundaciones costeras y riesgo de crecidas repentinas. Ante el deterioro de las condiciones, la Protección Civil ordenó evacuaciones preventivas en distintos puntos de Sicilia. Una de las operaciones más delicadas se llevó a cabo en Giampilieri Marina, cerca de Mesina, donde 32 residentes de un centro asistencial ubicado frente al mar fueron trasladados a lugares seguros, entre viviendas de familiares y edificios municipales.

En la localidad de Acireale, el alcalde dispuso el desalojo de 95 personas que vivían en aldeas costeras, mientras que también se realizaron evacuaciones en Pachino, Marzamemi y el distrito de Granelli, en el sureste de la isla. En total, cerca de 200 municipios activaron centros de operaciones de emergencia para monitorear la situación en tiempo real, y alrededor de 150 localidades suspendieron las clases como medida preventiva. Más de 200 efectivos de Protección Civil, junto a unos 1.000 voluntarios y 5.000 trabajadores de servicios de emergencia y autoridades locales, fueron desplegados en el territorio. El temporal también afectó gravemente al transporte. Los fuertes vientos de siroco provocaron desvíos y cancelaciones de vuelos en el aeropuerto Falcone Borsellino de Palermo, luego de que varias aeronaves no pudieran aterrizar durante la noche. Aunque las operaciones se reanudaron parcialmente el martes por la mañana, persistieron retrasos y cancelaciones.

Escenas similares se registraron en otras zonas de la costa oriental siciliana. En Fondachello, cerca de Catania, un video muestra cómo el agua del mar irrumpe por una calle estrecha y arrastra un automóvil, mientras espuma y escombros avanzan tierra adentro.

El temporal también alcanzó a Malta, donde se reportaron fuertes granizadas y acumulaciones de hielo en calles, similares a nevadas. Las autoridades maltesas pidieron a la población evitar zonas costeras y trabajos en altura.