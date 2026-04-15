Video | Nuevo bombardeo de EE. UU. contra el narcotráfico en el Pacífico deja cuatro muertos

Al menos cuatro personas han muerto este martes en un nuevo bombardeo por parte del Ejército de Estados Unidos contra una embarcación que navegaba en aguas del océano Pacífico oriental, a la cual el cuerpo de seguridad ha acusado de participar “en operaciones de narcotráfico”.
“La Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, ha informado en un mensaje publicado en redes sociales el Comando Sur (Southcom) del Ejército estadounidense.
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