Detalles de la vida del papa León XIV como misionero: “comía todo lo que le ofrecían”

León XIV denunció el declive de la fe en favor del “dinero”, el “poder o el placer” en la primera misa de su pontificado, cuando el mundo escruta de cerca sus primeros pasos para saber qué tipo de liderazgo fue, es y será. El pontífice nacido en Estados Unidos hace 69 años y nacionalizado peruano, le habló a los cardenales que lo eligieron y a los millones de católicos que celebraron con júbilo su elección. En la Capilla Sixtina, el papa denunció que en “muchos contextos” se antepone la fe a “otras seguridades distintas a la que ella propone, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer”. León XIV comenzó su primera homilía hablando brevemente en inglés, su lengua natal, y prosiguió en italiano durante la misa. El pasado jueves, también sorprendió a los fieles tras dar un mensaje en español en su primer discurso ante la Plaza de San Pedro.

La Iglesia debe ser “arca de salvación que navega a través de la historia, faro que ilumina las noches del mundo”, agregó el líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo en la misa que se celebró a las 11:00 a.m de este viernes. (hora de Roma). Este antiguo misionero en Perú advirtió contra la tentación de reducir la figura de Jesús a la de un “líder carismático” o “superhombre” en un aparente mensaje a cristianos evangélicos. Puede leer: Louis Prevost reveló detalles de la vida con su hermano León XIV: “Solíamos tomarle el pelo con que iba a ser papa” Sus primeros pasos son seguidos de cerca. Aunque su elección se considera como una señal de continuidad con el papado de Francisco, también se espera que sea un papa más formal en las cuestiones litúrgicas y a nivel doctrinal. A diferencia de su predecesor, León XIV vistió durante su presentación ante los fieles en la basílica de San Pedro la estola papal, pero calzó como el jesuita argentino zapatos negros —y no los tradicionales rojos papales—. Quizás, dicen expertos, se trate de otro mensaje que va en línea con aquello que Francisco decía sobre su eventual sucesor: “un pastor que huela a oveja”. Y León XIV, antes de ser elegido papa, es un ejemplo de ello.

Robert Prevost “comía todo lo que le ofrecían”: hablan sus amigos cercanos

Prevost obtuvo la nacionalidad peruana en 2015 tras colaborar como misionero por más de una década en la ciudad de Chiclayo. Allí, se convirtió en arzobispo-obispo para desarrollar su labor pastoral bajo la orden agustina. Más tarde obtuvo la presidencia de la Pontificia Comisión para América Latina. Su reputación de moderado y constructor de puentes fue crucial en un momento en que la Iglesia parecía muy dividida.

Pero más que eso, lo que realmente caracteriza al papa León XIV es su trabajo como misionero y los valores que representa según quienes lo conocen: humildad, una cualidad que se reflejaba cuando montaba a caballo para visitar a los más necesitados o cuando se ponía las botas para ayudar a damnificados en emergencias. Eso y otras anécdotas fueron confirmadas por su mejor amigo César Piscoya, quien trabajó por muchos años con Prevost en la Diócesis de Chiclayo.

Piscoya, que es laico y tiene formación teológica, contó a los panelistas de Blu Radio que al papa León XIV le gustaba mucho que lo llamaran Roberto (a secas, aunque su nombre es Robert), cuando vivía en Perú y estaba atento a las preocupaciones del prójimo. “Toda la vida le he dicho Roberto. Lo conozco desde 1996 y decidí acompañarlo en mi vida religiosa como agustino. Yo estuve con los agustinos 10 años y me retiré por una situación de salud. Roberto entró muy pequeño (14 años) al preseminario de los agustinos, y luego de eso hizo sus estudios en la universidad”, dijo el invitado, al recordar, por ejemplo, que el religioso siempre comía lo que le ofrecieran en los lugares que visitaba. Lea aquí: León XIV: el significado del nombre que eligió el nuevo papa y la historia oculta que conmueve al Vaticano La espiritualidad agustina convirtió al papa en un hombre de unión y comunión. “Nosotros nos encontrábamos frecuentemente cuando estuvimos sirviendo a la Iglesia de Chiclayo desde febrero de 2017 a diciembre de 2022. Luego, él tenía muchos viajes frecuentes a Roma y yo le dije en ese tiempo: ‘Roberto, creo que te estás yendo mucho a Roma; cuidado que te quedes ahí. Lo único que te pido es que ojalá me ayudes a abrazar a un papa (Francisco)’... y él me dice ‘abrázame’”, aseveró Piscoya mientras se reía de ese momento que no olvidará y que confirma que Sumo Pontífice también acudía al sentido del humor.

¿Prevost quería ser papa? Detalles de su vocación

Su amigo también explicó que “Roberto no tenía ninguna aspiración antes ser cardenal. Ni siquiera pensó que iba a ser cardenal y menos que sería papa. Lo que recuerdo de él es que era una persona muy disciplinada, porque a las 4:00 a.m. se despertaba para orar, a las 5:00 estudiaba y a las 6:00 ya estaba en la capilla celebrando la misa. Eso que él transmitía a nosotros nos decía mucho y sabíamos que podría tener responsabilidades mayores”, añadió. Lea aquí: ¿Quiénes son los agustinos, la orden religiosa a la que pertenece el nuevo papa León XIV? Aunque el papa León XIV nació en Estados Unidos, su madre es española y en el Perú pudo compartir aún más con comunidades hispanohablantes. “Él era norteamericano porque obviamente nació allá, pero pocas veces los escuchamos hablar de su país. Lo que sí tenía de su país eran costumbres; por ejemplo, siempre lo vi comer helado con plátano y una crema de chocolate encima. Es una persona muy alegre, muy cercana, que va y comparte el entusiasmo y la alegría de su vida”, agregó Piscoya. Relacionado: Obispo de Chiclayo reveló detalles inéditos de cómo el papa León XIV se “enamoró” de Perú en sus épocas de misionero“

“¿Cómo debería llamarme?”: la conversación con su hermano

En una tranquila casa de ladrillo en New Lenox, un suburbio al suroeste de Chicago, John Prevost aún se acostumbra a una nueva realidad: su hermano menor, el cardenal Robert Francis Prevost, es ahora el Papa Leo XIV, el primer sumo pontífice nacido en Estados Unidos. “Él decía que no iba a pasar, que no había manera”, recuerda John con una mezcla de asombro y ternura. “Pero aquí estamos. Es el Papa (...) Uno de los sacerdotes me dijo el sábado pasado que las probabilidades en Las Vegas eran de 18 a 1”, contó John, de 71 años, en una entrevista concedida el jueves a The New York Times, “Estaba convencido. Me dijo: ‘Va a ser tu hermano, sin duda’”.

La familia Prevost, de profundas raíces católicas, creció en Dolton, una comunidad al sur de Chicago, donde asistían a misa en la parroquia de St. Mary of the Assumption. Su padre, Louis, era superintendente escolar, y su madre, Mildred, bibliotecaria y activa participante en la vida parroquial. “Rob siempre ha tenido un deseo profundo de ayudar a los marginados, a los que no tienen voz (...) Es algo que aprendimos desde casa”, agrega. Puede leer: León XIV: se presentaba como Roberto, andaba a caballo como misionero y comía todo lo que le ofrecían Según su hermano, el nuevo papa no es alguien dado a los lujos. “Es una persona simple, realmente. No va a salir a cenar un menú de 19 tiempos”, dijo. El pasado agosto, el entonces cardenal pasó varias semanas alojado en la casa de John, disfrutando de una vida sencilla, en familia. Pese a su carácter reservado, John asegura que el Papa Leo XIV no dudará en alzar la voz cuando sea necesario. “No creo que se quede callado mucho tiempo si tiene algo que decir”, afirmó. “Sé que no está contento con lo que pasa con la inmigración. Y si tiene que hablar, lo hará”. A lo largo de su carrera eclesiástica, Robert Prevost fue escalando con humildad y determinación. En un inicio, rechazaba incluso la posibilidad de ser papa. “Decía ‘absolutamente no, por Dios, no’. Pero con el tiempo, eso cambió a ‘si es lo que Dios quiere, lo aceptaremos’”, agregó su hermano que además reveló la conversación que tuvieron la noche anterior al inicio del cónclave. “La noche anterior al cónclave, Rob me preguntó: ‘¿Cómo debería llamarme?’”, contó John en entrevista con el Daily Herald. “Ahí supe que había, aunque fuera pequeña, una posibilidad real”. La pregunta fue formulada en tono casual, sin más contexto que la inminente entrada de Robert a la Capilla Sixtina con los otros 132 cardenales electores. Sin embargo, en la mente de John, fue una especie de presagio. “Empezamos a lanzar nombres sin parar. Le dije que no eligiera León porque sería el 13”, recordó entre risas. “Pero después investigó y vio que en realidad sería el 14. Se ve que ya lo estaba considerando en serio”.

Robert Prevost no era ajeno a las quinielas papales. Su nombre ya circulaba junto a los de pesos pesados del Vaticano como el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, el secretario de Estado Pietro Parolin y el arzobispo italiano Matteo Zuppi. Aun así, en casa, nunca fue un tema de conversación cómodo. “No le gustaba bromear con eso. No quería saber nada del asunto. Cada vez que alguien insinuaba que podía ser Papa, él cambiaba de tema”, aseguró su hermano.

Papa León XIV en Chiclayo, Perú. FOTO: Redes sociales

“Eso lo puso en la mira de todos”, reconoció John. “Pero aun así, nunca dejó de ser ‘Rob’ para nosotros”. Un vecino de la familia incluso había predicho, décadas atrás, lo que finalmente ocurrió. “Dijo que Rob sería papa algún día. ¿Qué te parece ese pronóstico?”, recordó John en medio de la conversación con el diario estadounidense.

León XIV: el significado del nombre que eligió

Elegir un nombre papal es una decisión profundamente simbólica. Aunque no existe una norma doctrinal que lo exija, desde el siglo VI los papas adoptan un nuevo nombre al asumir el pontificado, como señal de una nueva misión espiritual. En este caso, el nombre León evoca a figuras clave de la historia eclesiástica. San León I, llamado “el Magno”, fue quien en el siglo V logró convencer a Atila el Huno de no invadir Roma y consolidó la autoridad doctrinal de la sede apostólica. Le puede interesar: La casa en Chicago en la que creció el papa León XIV despierta interés en agentes de bienes raíces: “creemos que ahora podría costar un poco más” Mucho más cercano en el tiempo, León XIII, papa entre 1878 y 1903, es recordado por su encíclica Rerum Novarum, un texto fundacional para la doctrina social de la Iglesia. De ahí que el nombre escogido por Prevost pueda leerse como una declaración de firmeza en la fe, apertura a los temas sociales contemporáneos y defensa de la justicia con espíritu evangélico. “El mal no prevalecerá. Todos estamos en manos de Dios, por lo tanto, sin miedo, unidos, de la mano de Dios y entre nosotros avancemos hacia adelante”, expresó León XIV en su primera aparición pública ante miles de fieles reunidos en el Vaticano. Su mensaje, sencillo pero firme, proyectó desde el inicio un liderazgo centrado en la unidad y la esperanza. No sorprende, entonces, que su perfil haya desafiado la tradición no escrita de evitar la elección de papas estadounidenses, por temor al peso geopolítico que su país representa. Como han señalado diversos analistas, su figura actúa como un puente entre sectores polarizados de la Iglesia en Estados Unidos y podría ser clave para reactivar el flujo de donaciones desde ese país, debilitado durante la presidencia de Donald Trump. Lea también: León XIV pronuncia sus primeras palabras como papa: “Dios ama a todos, el mal no prevalecerá” Lo cierto es que su elección no solo marca la continuidad de muchas de las reformas impulsadas por Francisco, sino que reconfigura el mapa del poder eclesial global. Como sintetizó el medio Chic Magazine, tomar el nombre de León “puede interpretarse como un guiño al liderazgo firme, al papado fuerte en tiempos de crisis o a una voluntad de proteger los valores tradicionales mientras navega desafíos contemporáneos”. Con su elección, el Vaticano abre un nuevo capítulo. El nombre León XIV conjuga una rica herencia histórica con el peso simbólico de las decisiones que vendrán. En tiempos de incertidumbre global, el mensaje que emite la Iglesia desde Roma vuelve a pasar por un nombre: uno que evoca fuerza y servicio.

Los desafíos y la agenda que viene

León XIV asume una Iglesia que enfrenta numerosos desafíos como la pederastia clerical, la crisis de vocaciones y el papel de las mujeres. A estos problemas internos se suman los numerosos conflictos en el mundo, el aumento de los gobiernos populistas y la crisis climática que se agrava. La defensa de los migrantes fue una constante durante el pontificado de su predecesor argentino. Meses atrás, cuando aún era solo el cardenal Prevost, el nuevo papa criticó la política migratoria de los Estados Unidos de Donald Trump. Lo hizo, según vaticanistas, con autoridad moral. Pues su papel como misionero, ayudando a los menos favorecidos, es clave para difundir el mensaje en la Iglesia Católica de que el nuevo papa sabe de lo que habla.