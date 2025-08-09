Exclusivo: Habla exjefe de seguridad de Petro mencionado en chats entre Day Vásquez y Nicolás: “había dos mujeres extrañas”

Hace una semana la candidata presidencial Vicky Dávila reveló unos polémicos chats de 2021 y 2022 entre Nicolás Petro Burgos y su expareja Day Vásquez en los que se habla de “drogas, alcohol y prostitutas” durante la campaña presidencial y se hizo mención de un “Coronel” que fue del círculo más cercano del entonces candidato Gustavo Petro.
“¿Por qué el coronel deja entrar a todas esas viejas?”, pregunta Vásquez y Petro Burgos le contesta: “ No sé, yo creo que él se las consigue” y su expareja responde: Pero deben decirle que la responsabilidad de lo que pueda pasar es de él”, a lo que el exdiputado del Atlántico dice: “Y aquí estamos en la habitación donde él se queda. Sí, ya se le dijo. Él (el coronel) dijo que ya está acostumbrado a eso”.