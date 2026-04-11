Liberan en Venezuela a los cinco detenidos durante marchas por mejoras salariales

Las cinco personas detenidas en Venezuela durante una marcha de trabajadores y pensionados para exigir mejoras salariales fueron liberadas el viernes en la noche, informó el sábado el abogado que denunció los arrestos.
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La policía dispersó con gases a unos 2.000 manifestantes que intentaban llegar el jueves al palacio presidencial de Miraflores en Caracas, lo que originó choques entre civiles y autoridades y dejó a cinco arrestados.