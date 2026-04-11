x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Liberan en Venezuela a los cinco detenidos durante marchas por mejoras salariales

Tras la caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la reactivación de las protestas ha marcado la agenda bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez.

  • Los ingresos de la mayoría de venezolanos están congelados desde hace cuatro años. FOTO AFP
    Los ingresos de la mayoría de venezolanos están congelados desde hace cuatro años. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

Las cinco personas detenidas en Venezuela durante una marcha de trabajadores y pensionados para exigir mejoras salariales fueron liberadas el viernes en la noche, informó el sábado el abogado que denunció los arrestos.

Le puede interesar: Violentos enfrentamientos entre la policía venezolana y manifestantes que intentan llegar al palacio presidencial en Caracas.

La policía dispersó con gases a unos 2.000 manifestantes que intentaban llegar el jueves al palacio presidencial de Miraflores en Caracas, lo que originó choques entre civiles y autoridades y dejó a cinco arrestados.

El activista de derechos humanos Eduardo Torres informó en un principio la liberación de cuatro jóvenes y confirmó este sábado a la AFP la excarcelación de una quinta detenida.

“En libertad los 4 jóvenes detenidos arbitrariamente en la marcha por derechos el día de ayer (jueves). Gracias a Dios, familiares, Coalición Sindical, estudiantes, periodistas, ONG, embajadas y todos los que apoyaron”, escribió Torres en la red social X el viernes.

Uno de los liberados, que estuvo junto a la mujer en la sede policial, dijo que luego “pudo contactarla y confirmó que estaba bajo resguardo en lugar seguro”, aclaró el también abogado a la AFP.

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses el pasado 3 de enero, la reactivación de las protestas ha marcado la agenda nacional bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.

Estas manifestaciones ponen fin a casi dos años de inactividad en las calles, periodo caracterizado por la fuerte represión oficial luego de la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

Las últimas manifestaciones han llevado la bandera de la mejora laboral y de las remuneraciones y pensiones, tras cuatro años sin ajustes en el salario mínimo.

Trabajadores cuestionaron un reciente anuncio de la mandataria encargada de un “incremento responsable” del ingreso para el 1 de mayo, pero no mencionó detalles.

Para más noticias sobre Estados Unidos, América Latina y el mundo, visite la sección Internacional de EL COLOMBIANO.

Temas recomendados

Economía
Internacional
Política internacional
Protestas
Salario
Venezuela
Nicolás Maduro
Delcy Rodríguez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida