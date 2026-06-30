ONU advierte que se reduce tiempo crítico para rescatar sobrevivientes en Venezuela

Naciones Unidas ha destacado que las operaciones internacionales de búsqueda y rescate están “plenamente movilizadas” para apoyar los esfuerzos tras los terremotos de la semana pasada en Venezuela, si bien ha reconocido que “se están reduciendo” las posibilidades de rescatar a supervivientes, cerca de una semana después de los seísmos, que dejan más de 1.700 muertos. “Las operaciones internacionales de búsqueda y rescate están plenamente movilizadas, con más de 70 equipos de búsqueda y rescate y otros equipos especializados, y más de 2.300 personas trabajando codo con codo con las autoridades nacionales”, ha dicho la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Le puede interesar: Sube a 1.719 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela; aún hay hasta 50.000 desaparecidos. “Varias personas han sido rescatadas con vida de entre los escombros, aunque el número de fallecidos sigue aumentando y muchas permanecen desaparecidas”, ha lamentado el organismo, antes de señalar que “se está reduciendo el periodo crítico para lograr el rescate de personas que siguen con vida”. Así, ha recalcado que, pese a ello, “los socios humanitarios están ampliando la ayuda de emergencia en materia de salud, alojamiento, agua y saneamiento, y logística, incluso en La Guaira y otros municipios afectados”, al tiempo que ha insistido en que “la ONU y otros socios humanitarios están aumentando rápidamente la asistencia vital a los supervivientes”.

La OCHA ha recordado además el llamamiento de emergencia para obtener “donaciones públicas” que financien la respuesta, un plan gestionado por la oficina del organismo en la capital, Caracas, que destina el dinero al Fondo Humanitario para Venezuela con el objetivo de “proporcionar ayuda vital, atención médica, alimentos y refugio de emergencia a través de socios locales de confianza”. En este contexto, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha apuntado que “las escenas de devastación en Venezuela son verdaderamente desgarradoras”. “Expreso mi más sincera solidaridad con todos los afectados y con el pueblo venezolano”, ha puntualizado en un mensaje publicado en redes sociales. “Ante la rápida evolución de las necesidades, el acceso a la asistencia humanitaria urgente será fundamental”, ha remarcado. “El sistema de Naciones Unidas está intensificando la asistencia vital junto con nuestros socios y el Gobierno, y no escatimará esfuerzos para apoyar a quienes la necesitan”, ha prometido.

Médicos piden reforzar la atención primaria

Por su parte, la organización no gubernamental Médicos del Mundo ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar la atención primaria de salud y garantizar la continuidad de los servicios sanitarios esenciales para miles de personas que permanecen desplazadas, tras una primera evaluación de las necesidades en las zonas afectadas por los terremotos.

“En una emergencia de estas características es imprescindible que, además de la atención hospitalaria, se mantengan los servicios sanitarios básicos que están más cerca de las personas”, ha explicado Andrey Escalona, coordinador médico de la emergencia de Médicos del Mundo en Venezuela. “Garantizar el acceso a consultas de atención primaria, medicamentos, atención materna, salud mental o atención a personas con enfermedades crónicas evita que la crisis sanitaria se agrave en las próximas semanas”, ha resaltado, según un comunicado publicado por la ONG. En este sentido, Médicos del Mundo ha relatado que entre las primeras necesidades destacan la reactivación de centros de atención primaria que continúan operativos o que podrían volver a funcionar rápidamente, el acceso continuado a medicamentos esenciales y la atención a las personas desplazadas que permanecen en espacios informales.

El Consejo Noruego para los Refugiados pide “soluciones a largo plazo”

En esta línea, Beatriz Ochoa, de la oficina para América Latina del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), ha destacado que “estos terremotos han dejado a miles de familias sin un hogar” y ha ensalzado la “extraordinaria solidaridad” mostrada por los venezolanos, “que se apoyan unos a otros en estos momentos extremadamente difíciles, incluso cuando ellos mismos pueden tener poco”.