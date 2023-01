Oposición de Venezuela puso fin al mandato interino de Juan Guaidó

“Hoy pierde Venezuela y celebra la dictadura”

El ahora expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que con la decisión de la Asamblea Nacional “ha perdido el país” y “celebra la dictadura”, asegurando que se ha dado “un salto al vacío”.

Tras seis horas de intenso debate en la sesión de la Asamblea Nacional, Guaidó reiteró que la razón de la Presidencia interina “es constitucional y recae en el vacío de poder en la que hubo en el país en enero de 2019”, según recoge en un comunicado por la propia cámara legislativa opositora.

“Hay una mayoría que ha tomado una decisión, no me pidan que la acompañe porque jamás entregaré un ápice a la dictadura. No es un tema de Juan Guaidó, este no es el Gobierno interino de Juan Guaidó”, dijo.

En este sentido, rechazó la idea de delegar el “gobierno interior a una comisión”. “¿Quién va a asumir el vacío de poder? ¿Quién va a asumir las competencias? Pónganle nombre y apellido y asuman la responsabilidad”.