Irán acusa a Estados Unidos de romper la tregua tras nuevos ataques y amenaza con responder

Teherán afirmó este jueves que los recientes bombardeos de Estados Unidos contra objetivos en Irán dejaron “sin efecto en la práctica” el alto el fuego vigente desde el 8 de abril, según informó el Ministerio de Exteriores iraní, en medio de un nuevo intercambio de ataques entre ambos países y una creciente tensión en la región.
Siga leyendo: Irán acusó a EE. UU. de usar el Mundial para “humillar y discriminar” a otras naciones
A través de un comunicado, la Cancillería iraní sostuvo que las operaciones militares estadounidenses vulneran la soberanía del país y comprometen la vigencia de la tregua alcanzada hace dos meses. En ese documento señaló: «Los ataques ilegales y criminales perpetrados por Estados Unidos en las últimas horas no solo constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas fundamentales del derecho internacional relativas al respeto de la soberanía nacional y la integridad territorial de los Estados, sino que también han dejado sin efecto en la práctica el alto el fuego del 8 de abril”.
El texto agregó que “la responsabilidad de las consecuencias sumamente peligrosas de este acto de provocación recaerá sobre la clase dirigente estadounidense”.