Irán acusa a Estados Unidos de romper la tregua tras nuevos ataques y amenaza con responder

Teherán afirmó este jueves que los recientes bombardeos de Estados Unidos contra objetivos en Irán dejaron “sin efecto en la práctica” el alto el fuego vigente desde el 8 de abril, según informó el Ministerio de Exteriores iraní, en medio de un nuevo intercambio de ataques entre ambos países y una creciente tensión en la región. Siga leyendo: Irán acusó a EE. UU. de usar el Mundial para “humillar y discriminar” a otras naciones A través de un comunicado, la Cancillería iraní sostuvo que las operaciones militares estadounidenses vulneran la soberanía del país y comprometen la vigencia de la tregua alcanzada hace dos meses. En ese documento señaló: «Los ataques ilegales y criminales perpetrados por Estados Unidos en las últimas horas no solo constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas fundamentales del derecho internacional relativas al respeto de la soberanía nacional y la integridad territorial de los Estados, sino que también han dejado sin efecto en la práctica el alto el fuego del 8 de abril”. El texto agregó que “la responsabilidad de las consecuencias sumamente peligrosas de este acto de provocación recaerá sobre la clase dirigente estadounidense”.

La tensión aumenta mientras siguen estancadas las negociaciones entre ambos países. FOTO: AFP.

Los ataques se produjeron durante la noche del miércoles y forman parte de una nueva ofensiva anunciada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). Según la entidad militar, los bombardeos estuvieron dirigidos contra sistemas de vigilancia, comunicaciones y defensas aéreas iraníes, utilizando municiones de precisión contra objetivos considerados una amenaza para las fuerzas estadounidenses y la navegación comercial internacional. De acuerdo con reportes iraníes, las operaciones alcanzaron distintos puntos del sur del país, además de zonas cercanas a Karaj, a unos 50 kilómetros de Teherán, y la ciudad de Gorgan, ubicada en la costa del mar Caspio. También se registraron explosiones en la isla de Qeshm y en las localidades de Hengam y Bandar Abbas. La agencia iraní Mehr informó que al menos dos civiles resultaron heridos por la metralla generada por explosiones registradas en la región de Kurgan, en la provincia de Minab.

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Irán responde con ataques a bases estadounidenses

Horas después de los bombardeos, la Guardia Revolucionaria anunció una ofensiva contra instalaciones militares de Estados Unidos en Baréin, Kuwait y Jordania. Según las autoridades iraníes, se lanzaron drones contra 18 objetivos en dos oleadas de ataques, dirigidos contra antenas de comunicaciones, instalaciones de radar vinculadas al sistema Patriot e infraestructura asociada a la Quinta Flota estadounidense.

La República Islámica anunció el cierre del estrecho de Ormuz tras los bombardeos. FOTO: Getty Images.

El estrecho de Ormuz se convierte en otro foco de tensión