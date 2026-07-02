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Venezuela habilita portal para recibir donaciones internacionales tras terremotos: así puede seguir ayudando

El Gobierno venezolano puso en funcionamiento una plataforma para canalizar aportes económicos y ayuda humanitaria aérea, en medio de la emergencia causada por los sismos que dejaron al menos 1.943 fallecidos y miles de afectados.

  • La plataforma permite aportar recursos económicos y coordinar envíos de ayuda humanitaria aérea. FOTO: Tomado de X: @eACNUR
    La plataforma permite aportar recursos económicos y coordinar envíos de ayuda humanitaria aérea. FOTO: Tomado de X: @eACNUR
  • Más de 30 países han enviado apoyo y el país espera nuevos cargamentos de asistencia humanitaria. FOTO: EFE
    Más de 30 países han enviado apoyo y el país espera nuevos cargamentos de asistencia humanitaria. FOTO: EFE
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 3 horas
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El Gobierno de Venezuela habilitó este miércoles el portal web http://Venezuelanoestasola.com para recibir donaciones internacionales destinadas a atender la emergencia provocada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados hace una semana en el norte del país.

La medida busca facilitar la llegada de recursos y asistencia humanitaria mientras continúan las operaciones de rescate y atención en las zonas afectadas. Según el balance oficial, los sismos dejaron al menos 1.943 personas fallecidas, 10.571 heridas y un número aún no determinado de desaparecidos, además de daños en seis estados.

Al compartir el enlace de la plataforma a través de Telegram, el canciller Yván Gil escribió el siguiente mensaje en inglés: «¡Venezuela no está sola! tú puedes sumarte a esta iniciativa de solidaridad y acompañar estos momentos de dificultad».

De acuerdo con información difundida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), las donaciones monetarias serán recibidas mediante una cuenta del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores será el encargado de procesar los aportes.

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Cómo funcionará el envío de ayuda humanitaria

La plataforma contempla dos modalidades para canalizar la colaboración internacional: la primera consiste en realizar donaciones económicas directamente a la cuenta oficial del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para apoyar las labores de atención y recuperación; la segunda está dirigida a organizaciones e instituciones que deseen enviar ayuda humanitaria por vía aérea, para lo cual deberán gestionar previamente, a través del portal, un permiso de vuelo.

Sobre este procedimiento, VTV explicó: «Si un interesado desea enviar un avión con ayuda humanitaria al territorio venezolano, mediante el mismo portal se solicita el permiso de vuelo, en el cual se declara la aeronave, la ruta, los tripulantes y el tipo de donaciones transportadas».

Según la información oficial, el permiso será otorgado únicamente para vuelos destinados al traslado de ayuda humanitaria. Una vez autorizada la operación y tras el aterrizaje de la aeronave en Venezuela, funcionarios de la Cancillería coordinarán la logística para la recepción y distribución de los donativos.

El martes, desde La Guaira, el estado más afectado por los terremotos, el vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, informó que el país espera la llegada de nuevos cargamentos de asistencia después de haber recibido más de 1.200 toneladas de ayuda en los últimos días. También indicó que alrededor de 30 países han brindado apoyo y que la coordinación se ha realizado con representantes de Estados Unidos, América Latina y el Caribe, Europa y Asia.

Más de 30 países han enviado apoyo y el país espera nuevos cargamentos de asistencia humanitaria. FOTO: EFE
Más de 30 países han enviado apoyo y el país espera nuevos cargamentos de asistencia humanitaria. FOTO: EFE

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Continúan las operaciones de rescate y la asistencia internacional

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó la noche del miércoles que las labores de búsqueda y rescate continúan una semana después de los terremotos.

“Tenemos esperanza y fe”, afirmó durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), en el que condecoró a delegaciones de rescatistas procedentes de Italia y Suiza.

Las declaraciones se produjeron mientras equipos de varios países mantenían una operación de más de 60 horas para localizar a un sobreviviente entre los escombros de un edificio colapsado en La Guaira. Durante el mismo acto, Rodríguez calificó la situación como “una de las peores tragedias naturales que haya conocido” Venezuela y agradeció el trabajo de especialistas de 31 países que viajaron para “socorrer y dar vida”.

En paralelo, la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Venezuela, Stephanie Hochstetter, señaló que la Organización de las Naciones Unidas prevé asistir a medio millón de personas alojadas en los refugios habilitados tras la emergencia.

Una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (Rapida), elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estima de forma preliminar en 6.700 millones de dólares los daños ocasionados en viviendas y activos económicos, incluidos vehículos, edificios y comercios.

Según cifras oficiales, hasta el momento 80.870 familias han recibido atención. Además, en la zona afectada trabajan 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros especializados, 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos.

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