Venezuela iniciará diálogo para la transición democrática el 1 de agosto, confirma Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó a la prensa que el próximo 1 de agosto comenzarán las primeras reuniones del proceso de diálogo orientado a una transición política en Venezuela. El funcionario aseguró que Washington tendrá una participación “muy activa” en las conversaciones que sostendrán representantes del Gobierno venezolano y exintegrantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015.
El mecanismo de negociación surge tras un acuerdo alcanzado la semana pasada entre ambas partes para crear una hoja de ruta conjunta que permita avanzar en la reconciliación nacional, fortalecer las instituciones democráticas y establecer condiciones para una nueva etapa política en el país.
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