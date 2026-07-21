Venezuela iniciará diálogo para la transición democrática el 1 de agosto, confirma Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó a la prensa que el próximo 1 de agosto comenzarán las primeras reuniones del proceso de diálogo orientado a una transición política en Venezuela. El funcionario aseguró que Washington tendrá una participación “muy activa” en las conversaciones que sostendrán representantes del Gobierno venezolano y exintegrantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015. El mecanismo de negociación surge tras un acuerdo alcanzado la semana pasada entre ambas partes para crear una hoja de ruta conjunta que permita avanzar en la reconciliación nacional, fortalecer las instituciones democráticas y establecer condiciones para una nueva etapa política en el país. Entérese: Trump desclasifica informes que acusan a China y al régimen de Maduro de fraude electoral en Venezuela

Rubio calificó el entendimiento como un avance significativo, aunque consideró que no recibió la atención internacional que merece. “La semana pasada hubo buenas noticias. Creo que se le ha dado muy poca cobertura. Un grupo que representa a la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2015, el mismo grupo que reconocimos como el gobierno legítimo de Venezuela, se reunió con el gobierno y acordó establecer un formato para las conversaciones de reconciliación y para iniciar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela”, afirmó. Le puede interesar: Estos fueron los argumentos con los que Marco Rubio pidió la deportación del activista Beto Coral desde EE. UU. El jefe de la diplomacia estadounidense precisó que las reuniones comenzarán oficialmente el 1 de agosto y reiteró el respaldo de su gobierno al proceso: “Creemos que este acuerdo fue recibido ampliamente en Venezuela como una muy buena noticia y, por supuesto, vamos a participar muy activamente”, señaló.

¿Quiénes participarán en el diálogo para la transición en Venezuela?

Las negociaciones reunirán a representantes del Gobierno venezolano y a dirigentes que integraron la Asamblea Nacional elegida en 2015, el último Parlamento en el que la oposición obtuvo la mayoría y que durante varios años fue reconocido por Estados Unidos como la autoridad legislativa legítima del país.

Según lo anunciado por ambas partes, los primeros temas de discusión estarán enfocados en el fortalecimiento de las instituciones, la actualización del sistema electoral y el restablecimiento de garantías para la participación política. La presidenta de la comisión que representa a ese Parlamento, Dinorah Figuera, manifestó la disposición del grupo para avanzar en una agenda técnica y política que contribuya a la recuperación democrática de Venezuela. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El inicio de este diálogo ocurre siete meses después de la salida del poder de Nicolás Maduro y en medio del proceso de reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio, que dejaron más de 5.000 muertos y graves daños en la infraestructura del país.

Desde entonces, el chavismo ha adoptado algunas medidas de apertura, entre ellas la excarcelación parcial de presos políticos —aunque la ONG Foro Penal sostiene que todavía permanecen más de 370 personas detenidas por motivos políticos—, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares con Estados Unidos y el anuncio de reformas orientadas a reactivar la economía y atraer inversión extranjera.

En paralelo al proceso político, Washington mantiene conversaciones con Caracas para coordinar la asistencia internacional destinada a la reconstrucción del país. Rubio confirmó que la ayuda humanitaria estadounidense ya supera los 180 millones de dólares y aseguró que continuará aumentando conforme avancen las labores de recuperación y que Estados Unidos también trabaja para facilitar el acceso de Venezuela a “mecanismos internacionales de financiamiento” que permitan afrontar los costos de la reconstrucción. Siga leyendo: Trump endurece las reglas para ingresar a EE. UU.: fija nuevos límites para visas de estudiantes y periodistas

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