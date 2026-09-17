Venezuela desbloquea portales de noticias tras 10 años de censura digital, ¿cuáles son?

Varios portales de noticias que llevaban años censurados en Venezuela fueron desbloqueados este jueves, 17 de septiembre, por el regulador de las telecomunicaciones, y sus directivos celebran haber sobrevivido al silencio digital. El anuncio se dio antes del inicio el jueves de la segunda ronda de diálogo político entre el gobierno interino y la oposición, que abordará el tema de la libertad de expresión. “Hemos podido aguantar, hemos podido inventar, y llegamos vivos hasta este momento”, dijo a la AFP el director del portal TalCual, Víctor Amaya, cuyo medio se encuentra bloqueado en internet desde julio de 2024. Ocho meses después de una intervención estadounidense para capturar a Nicolás Maduro, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció en su página web el “restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales”. Periodistas y oenegés denunciaron durante años el bloqueo de portales web como mecanismo de censura, siempre negado por el gobierno de Maduro, acusado de narcotráfico en una corte de Nueva York. Para acceder a esos sitios desde Venezuela había que utilizar un VPN (una conexión cifrada segura).

Medios venezolanos denuncian años de censura y celebran el desbloqueo de sus páginas web

Para Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrunes, “hay un reconocimiento” de parte de la autoridad reguladora que “los tenía censurados, básicamente porque quiso, no había una resolución administrativa, una orden judicial que así lo exigiera”. El director de TalCual, cuyo portal ha sido liberado solo por algunas empresas de telecomunicaciones, se manifestó escéptico de que se quite el bloqueo a todos los medios castigados: “Ojalá no pase como pasa con algunas excarcelaciones, que se anuncian 100, pero se verifican 60, se verifican 70”, dijo vía WhatsApp, con la esperanza de que la medida permita al país “tener un ambiente de comunicación normalizado”. El periodista lamentó haber perdido desde el principio el 60% del tráfico que tenía su medio y que los anunciantes se alejaran por temor a ser castigados por la autoridades. De su lado, NTN24 confirmó temprano que su página web estaba accesible en Venezuela, pero más tarde dijo que la entrada era intermitente. Lo mismo reportaron otros medios. También salieron de la lista de censura los medios venezolanos El Nacional, Efecto Cocuyo y El Pitazo.

Venezuela desbloquea medios de comunicación, pero todavía mantiene 188 sitios web censurados