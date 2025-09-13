Venezuela denunció que destructor de EE. UU. abordó de forma “ilegal” una embarcación de pescadores de su país

El Gobierno de Venezuela denunció el abordaje de un destructor estadounidense, el ‘USS Jason Dunhan’ a un buque pesquero venezolano, el ‘Carmen Rosa’, en aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país latinoamericano. Lea aquí: ¿Estados Unidos planea atacar territorio venezolano? “Ya lo verán”, aseguró Donald Trump “Denunciamos el abordaje ilegal por parte de un buque destructor de la Armada de Estados Unidos de la embarcación pesquera ‘Carmen Rosa’, que es operada por nueve humildes pescadores atuneros venezolanos en aguas nacionales”, publicó el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, en su cuenta en Telegram. El canciller denunció “este acto ilegal y hostil, promovido por ciertos sectores políticos en Washington (que) busca justificar una escalada bélica en el Caribe, una región que fue declarada Zona de Paz en 2014 por la CELAC”. “Venezuela condena enérgicamente estas acciones belicistas y la violación de nuestra soberanía”, añadió.

El buque venezolano “fue asediado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de Estados Unidos, el ‘USS Jason Dunhan’, equipado con potentes misiles de crucero” y “marines altamente entrenados” cuando se encontraba a 48 millas náuticas al noreste de la isla La Blanquilla, en aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana. El buque de guerra desplegó 18 efectivos con armas largas que abordaron la embarcación durante ocho horas e impidieron la comunicación de los tripulantes. Esta acción “carece de toda proporcionalidad estratégica y constituye una provocación directa” por el “uso ilegal de exagerados medios militares”. Siga leyendo: Trump amenaza con derribar aviones venezolanos que se acerquen a los buques de EE. UU. en el Caribe Caracas denunció que los responsables buscan un incidente que justifique una escalada bélica en el Caribe con una operación de falsa bandera que busca un “cambio de régimen”. “El incidente refleja la conducta bochornosa de sectores políticos en Washington que, de manera irresponsable, comprometen recursos militares de altísimo costo y soldados entrenados como instrumentos para fabricar aventuras bélicas, atentando también contra su propio prestigio y honor militar al ejecutar esta maniobra tan grotesca y desmedida”, agregaron.