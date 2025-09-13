Venezuela denunció que destructor de EE. UU. abordó de forma “ilegal” una embarcación de pescadores de su país

El Gobierno de Venezuela denunció el abordaje de un destructor estadounidense, el ‘USS Jason Dunhan’ a un buque pesquero venezolano, el ‘Carmen Rosa’, en aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país latinoamericano.
“Denunciamos el abordaje ilegal por parte de un buque destructor de la Armada de Estados Unidos de la embarcación pesquera ‘Carmen Rosa’, que es operada por nueve humildes pescadores atuneros venezolanos en aguas nacionales”, publicó el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, en su cuenta en Telegram.
El canciller denunció “este acto ilegal y hostil, promovido por ciertos sectores políticos en Washington (que) busca justificar una escalada bélica en el Caribe, una región que fue declarada Zona de Paz en 2014 por la CELAC”. “Venezuela condena enérgicamente estas acciones belicistas y la violación de nuestra soberanía”, añadió.