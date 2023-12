“¡Ajá! No contaban con nuestra astucia, el Pueblo salió en defensa de la Guayana Esequiba. ¡No podrán desconocer la voluntad soberana de Venezuela!”, escribió Maduro, horas después de haber anunciado que había firmado los decretos oficiales para el desarrollo y la defensa del nuevo estado de Venezuela “Guayana Esequiba”, con los que pidió el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) “para avanzar en paz hacia el gran objetivo: que nuestra Venezuela quede con su mapa completo y siga su camino de gloria y unión”.

El presidente Lula había hecho un llamado, este jueves, durante la cumbre de Mrcosur en Río de Janeiro, de la “creciente preocupación” por la crisis entre Venezuela y Guyana, y advertido que la región no quería una guerra entre países vecinos. Por lo que propuso la mediación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en la disputa por la zona del Esequibo, rica en petróleo. “El Mercosur no puede quedar ajeno a esta situación”, había señalado el presidente de Brasil.

En su intervención, Maduro aprovechó para decir que no tuvieron nada que ver con el accidente de un helicóptero de Guyana. “Los medios de comunicación de Guyana me acusaron a mí de haber derribado el helicóptero, después salió el jefe de las Fuerzas militares allá y dijo que había sido un accidente, ellos mismos dijeron que el helicóptero se dirigía a la zona donde los pueblos indígenas de Venezuela colocaron la bandera en la Guayana Esequiba, se dirigían a quitar la bandera de Venezuela para poner la de ellos, y se cayeron, transmito mis condolencias al pueblo de Guyana, aunque ese es un mensaje del más allá: No se metan con Venezuela, quien se meta con Venezuela se seca”, advirtió.

La disputa entre las dos naciones se da porque Venezuela argumenta que el río Esequibo es la frontera natural con Guyana, como en 1777 cuando era Capitanía General del imperio español, y apela al Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que sienta las bases para una solución negociada y anuló un laudo de 1899 que definió los límites que defiende su vecino. Georgetown, por su parte, defiende ese laudo y pide que sea ratificado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de Naciones Unidas. En el fondo, la disputa tiene un fondo económico poderoso, ya que la región es considerada como una de las más ricas en reservas de petróleo y gas en todo el mundo.