Venezuela firma memorando con empresa internacional para ampliar cooperación en petróleo, gas y minería

El Gobierno de Venezuela y la multinacional tecnológica SLB firmaron este miércoles 11 de junio un memorando de entendimiento en el Palacio de Miraflores, en Caracas, con el objetivo de desarrollar nuevas áreas de cooperación en los sectores petrolero, gasífero y minero mediante la incorporación de tecnología para actividades de exploración, perforación y optimización de yacimientos, en el marco de la estrategia oficial de apertura a la inversión internacional. Siga leyendo: Petroleras colombianas ya miran a Venezuela ante el freno de Petro a la exploración La firma del documento fue realizada por el director ejecutivo de SLB, Olivier Le Peuch, y el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón. Según informó el Ejecutivo, el acuerdo busca impulsar la transferencia de tecnología aplicada a la industria energética y fortalecer proyectos vinculados a la explotación de recursos naturales en el país. Obregón precisó que el memorando corresponde a una etapa preliminar de negociación y aclaró que se trata de “acuerdos preparatorios”. Asimismo, expresó su expectativa de concretar “próximamente un acuerdo definitivo” que permita avanzar en proyectos conjuntos y favorezca la llegada de nuevos inversionistas al sector.

El acuerdo fue suscrito este miércoles en Caracas por representantes de SLB y de PDVSA. FOTO: Getty Images.

Tecnología para exploración, perforación y desarrollo de yacimientos

De acuerdo con las autoridades venezolanas, la cooperación contempla el intercambio de conocimientos y herramientas tecnológicas para mejorar los procesos de exploración, perforación y producción de hidrocarburos. El alcance de la alianza también incluye el sector minero, abierto a la inversión privada y extranjera tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Minas aprobada por el Parlamento en abril. Durante el acto, Le Peuch afirmó que para la compañía representa un honor “reinvertir a gran escala en este país y apoyar a PDVSA” y a Venezuela. El ejecutivo destacó además las posibilidades de cooperación en distintas áreas tecnológicas relacionadas con la industria energética. Entre los ámbitos de cooperación mencionados por el directivo figuran la tecnología aplicada a la producción, los procesos de perforación, las colaboraciones digitales y el uso de inteligencia artificial en las operaciones energéticas. En ese contexto, sostuvo: “Juntos podemos construir algo único para el país, para la industria y para el mundo que puede desbloquear el valor de sus reservas y atraer más inversión, más tecnología y más desarrollo”.

El Gobierno destacó la inversión internacional como parte de su estrategia de crecimiento. FOTO: AFP.

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Gobierno espera ampliar la cooperación con inversión internacional

La actividad fue encabezada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien señaló que confía en que el memorando “sea el inicio de un gran camino de cooperación” entre SLB y PDVSA. La funcionaria afirmó que ambas organizaciones comparten el “objetivo común” de brindar “desarrollo energético a un mundo que necesita equilibrio en este sector”. Asimismo, destacó el posible impacto de las herramientas tecnológicas contempladas en el acuerdo sobre las operaciones de exploración y producción. ”Sé que las nuevas tecnologías que ustedes traerán a Venezuela tendrán alto impacto en la exploración y en la producción y eso, sin duda alguna, va a tener mejor desarrollo en lo que es la productividad de nuestra empresa pero también la productividad de nuestros campos”, expresó. Rodríguez vinculó la firma del memorando con lo que calificó como un “nuevo momento” para el país, marcado por medidas de apertura en áreas estratégicas como la petrolera y la minera. En ese sentido, reiteró que Venezuela “cree en la inversión internacional como motor de su desarrollo”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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