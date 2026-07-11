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Linda Noskova es la nueva campeona de Wimbledon, derrotó a Karolina Muchova

El duelo entre las checas, Linda Noskova y Karolina Muchova, números 9 y 10 del ranking WTA respectivamente, dejó a la primera como campeona de Wimbledon, consiguiendo así su primer título de Grand Slam

  • Linda Noskova ganó su primer Grand Slam. FOTO: X Wimbledon
    Linda Noskova ganó su primer Grand Slam. FOTO: X Wimbledon
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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La checa Linda Noskova logró su primer título de un Grand Slam, a sus 21 años, al derrotar este sábado en la final de Wimbledon a su compatriota Karolina Muchova, por 6-2, 5-7 y 6-3.

La joven tenista checa, que llegaba a Wimbledon con unos cuartos de final en el Abierto de Australia en 2024 como mejor resultado de un Grand Slam, dio la sorpresa en el torneo londinense, afrontando el torneo como duodécima del ranking mundial.

Muchova, de 29 años y novena del ranking mundial antes de Wimbledon, perdió su segunda final de un Grand Slam, tras haber caído en Roland Garros, en 2023, ante la polaca Iga Swiatek.

Pese a todo, Muchova estuvo cerca de levantar el resultado. Cuando iba perdiendo por 5-2 en el segundo set, ganó cinco juegos seguidos para hacerse con la manga, pese a que su rival tuvo cinco bolas para ganar el duelo.

Noskova ganó el trofeo ante la atenta mirada del la princesa Catalina, esposa de Guillermo, hijo del rey Carlos III y heredero del trono británico.

La checa logra un nuevo éxito femenino para su país, que ya estaba asegurado con dos tenistas checas en la final.

En las dos últimas décadas, han logrado el título las también checas Petra Kvitova, en 2011 y 2014, Marketa Vondrousova, en 2023, y Barbora Krejcikova, en 2024.

Antes de ellas, se había impuesto también otra checa, Jana Novotna, en 1998.

Contando a Martina Navratilova, nacida en Checoslovaquia pero que representó a Estados Unidos tras cambiar de nacionalidad, la cifra asciende a cinco tenistas nacidas en territorio checo que han conquistado Wimbledon.

Navratilova ganó el torneo en nueve ocasiones, un récord a nivel femenina y masculino.

La legendaria tenista estaba sentada en el palco de Wimbledon junto a la princesa Catalina, ambas vestidas de rojo.

Noskova, que se llevó el premio de 3,6 millones de libras (4,8 millones de dólares) por conquistar el título, ha irrumpido como una de las grandes promesas del tenis femenino con su título en el All England Club.

Desde que ganara Serena Williams el último de sus cinco torneos de Wimbledon, en 2016, el título femenino no ha tenido una ganadora que repitiera triunfo.

La española Garbiñe Muguruza logró el título en 2017, y desde entonces ha habido una ganadora diferente cada año, sin que ninguna repitiera, como clara muestra de que no acaba de surgir una estrella femenina del tenis que domine el circuito WTA.

Le ganó en su camino a Camila Osorio

Hay que recordar que en segunda ronda del Grand Slam, Linda venció a Maria Camila Osorio. En aquel compromiso, la colombiana cayó por 3-6, 6-4 y 2-6. Lo destacable de esta situación, es que Camila logró competir de tú a tú con la actual campeona de Wimbledon, incluso en algún momento del tercer set, la cucuteña demostró sometimiento hasta que su percance en la rodilla hizo efecto.

Lea también: Jannik Sinner dejó en el camino a Djokovic y quiere el bicampeonato de Wimbledon contra Zverev

¿Quién es Linda Noskova y por qué su título en Wimbledon 2026 es histórico?
Linda Noskova es una tenista checa de 21 años que conquistó su primer título de Grand Slam al ganar Wimbledon 2026. El triunfo representa el mayor logro de su carrera hasta ahora y confirma su consolidación entre las principales figuras del circuito femenino.
¿Qué premio económico recibió Linda Noskova por ganar Wimbledon?
La campeona recibió un premio de 3,6 millones de libras esterlinas, equivalentes a aproximadamente 4,8 millones de dólares, según la información de la noticia.
¿Cómo le fue a María Camila Osorio contra la campeona de Wimbledon 2026?
María Camila Osorio fue eliminada por Linda Noskova en la segunda ronda del torneo con parciales de 3-6, 6-4 y 2-6. La colombiana logró competir de igual a igual durante buena parte del encuentro, aunque en el tercer set su rendimiento se vio afectado por un problema en la rodilla.

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