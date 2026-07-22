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Trump quiere impulsar a Gianni Infantino como secretario general de la ONU, ¿qué impedimentos tendría?

Para el mandatario estadounidense, el actual presidente de la Fifa tiene la capacidad de unir gente, algo que le permitiría llegar al máximo cargo de las Naciones Unidas.

  • Gianni Infantino, presidente de la Fifa, sería del agrado de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para ser el secretario general de las Naciones Unidas. Foto: Getty Images
    Gianni Infantino, presidente de la Fifa, sería del agrado de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para ser el secretario general de las Naciones Unidas. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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La relación entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Gianni Infantino, presidente de la Fifa, parece no haberse frenado con la culminación del Mundial 2026. Al mandatario republicano le estaría sonando la idea de postular al directivo del máximo organismo del fútbol para ser el secretario General de la ONU.

Así lo reveló el medio estadounidense New York Post, quien citando fuentes cercanas de la Casa Blanca, contó que Trump está interesado en nominar al directivo de la Fifa al máximo cargo de las Naciones Unidas, pues cree que Infantino es “respetado por todos en el mundo” y piensa que el suizo “tiene una habilidad especial para unir a la gente”.

Si bien el diario hace referencia a la posibilidad de que Infantino sea del agrado del mandatario norteamericano para ocupar el secretariado general de la ONU, no aclara si efectivamente los dos han conversado sobre el tema o incluso si el dirigente suizo desea el cargo.

Lea también: Fifa prepara una “locura” para la celebración de los 100 años del Mundial, se realizará en 3 continentes

Pero la preferencia se confirmó con la indagación que el diario le hizo a Paolo Zampolli, quien ejerce como enviado de Trump para alianzas globales, quien reconoció ante NYP que entre dirigir la Fifa y estar al frente de las Naciones Unidas “existen ciertas similitudes” y que por eso haría “un gran trabajo”.

¿Gianni Infantino puede ser secretario general de la ONU?

El período de António Guterres al frente de la Organización de las Naciones Unidas llega a su fin en diciembre del presente año, por lo que ya se está llevando a cabo un proceso para elegir a su sucesor, quien tomaría el cargo el 1 de enero de 2027.

Para el siguiente período y de acuerdo a una rotación establecida en las Naciones Unidas, se espera que quien ocupe el puesto de secretario sea del continente americano, por lo que hay candidaturas como la de Rafael Mariano Grossi (Argentina), exdirector del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); Rebeca Grynspan Mayufis (Costa Rica), exsecretaria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés); y Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, entre otras.

Estas personas ya fueron postuladas y han tenido diferentes diálogos promovidos por las Naciones Unidas donde, inclusive, este jueves, 23 de julio, habrá uno en el Salón de la Asamblea General en Nueva York.

Pese a esto, Infantino aún podría aspirar, si quisiera, a este cargo. Para la selección, debe de haber una propuesta oficial de un país y luego el Consejo de Seguridad de la ONU realiza una evaluación y hace una selección mediante una votación secreta.

En este fase con el Consejo de Seguridad cabe aclarar que se necesita el respaldo de los 15 miembros, teniendo en cuenta que los cinco miembros permanentes (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos) tienen poder de veto.

Con este escenario, Infantino, con el apoyo de Trump, quien hace parte del Consejo de Seguridad como miembro permanente, no tendría mayores problemas para sobreponerse a los demás candidatos, aunque esto rompería con la rotación geográfica y se eliminaría la posibilidad de nuevamente ver en la ONU un líder de América Latina o el Caribe, algo que pasó por última vez en 1991.

Siga leyendo: Joseph Blatter, expresidente de la Fifa, pidió no reelegir a Gianni Infantino y reclamó un “nuevo liderazgo” tras el Mundial

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Preguntas y respuestas

¿Qué tendría que pasar para que Gianni Infantino sea elegido secretario general de la ONU?
Gianni Infantino necesitaría ser postulado oficialmente por un país. Después, el Consejo de Seguridad de la ONU evaluaría su candidatura y votaría de forma secreta antes de recomendar un nombre para la decisión final.
¿El apoyo de Donald Trump garantiza que Gianni Infantino llegue a la ONU?
No. El respaldo de Trump puede ser influyente porque Estados Unidos es miembro permanente del Consejo de Seguridad, pero la elección también depende de la evaluación y votación de los demás integrantes del organismo.

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