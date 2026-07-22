Trump quiere impulsar a Gianni Infantino como secretario general de la ONU, ¿qué impedimentos tendría?

La relación entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Gianni Infantino, presidente de la Fifa, parece no haberse frenado con la culminación del Mundial 2026. Al mandatario republicano le estaría sonando la idea de postular al directivo del máximo organismo del fútbol para ser el secretario General de la ONU.
Así lo reveló el medio estadounidense New York Post, quien citando fuentes cercanas de la Casa Blanca, contó que Trump está interesado en nominar al directivo de la Fifa al máximo cargo de las Naciones Unidas, pues cree que Infantino es “respetado por todos en el mundo” y piensa que el suizo “tiene una habilidad especial para unir a la gente”.
Si bien el diario hace referencia a la posibilidad de que Infantino sea del agrado del mandatario norteamericano para ocupar el secretariado general de la ONU, no aclara si efectivamente los dos han conversado sobre el tema o incluso si el dirigente suizo desea el cargo.
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Pero la preferencia se confirmó con la indagación que el diario le hizo a Paolo Zampolli, quien ejerce como enviado de Trump para alianzas globales, quien reconoció ante NYP que entre dirigir la Fifa y estar al frente de las Naciones Unidas “existen ciertas similitudes” y que por eso haría “un gran trabajo”.