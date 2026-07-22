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Estados Unidos fija la fecha del juicio contra Nicolás Maduro por narcotráfico, ¿para cuándo quedó programado?

Su esposa, Cilia Flores, también enfrentará un proceso penal y ambos han negado las acusaciones.

  • Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentarán un juicio en Nueva York por presuntos delitos de narcotráfico y tráfico de armas a partir del 1 de junio de 2027. FOTO: AFP.
    Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentarán un juicio en Nueva York por presuntos delitos de narcotráfico y tráfico de armas a partir del 1 de junio de 2027. FOTO: AFP.
  • Nicolás Maduro fue capturado en enero de 2026 en Caracas, Venezuela. FOTO: Colprensa.
    Nicolás Maduro fue capturado en enero de 2026 en Caracas, Venezuela. FOTO: Colprensa.
Agencia AFP
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027 durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.

Capturado por Estados Unidos en Caracas y encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn, el exjefe de Estado, de 63 años, está procesado por cuatro cargos de narcotráfico y tráfico de armas.

Su esposa Cilia Flores, de 69 años, enfrenta tres cargos. Ambos niegan los hechos que se les imputan.

En una carta remitida el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, por el fiscal Jay Clayton, las dos partes habían solicitado que el juicio comenzara en junio de 2027.

El proceso contra la pareja avanza después de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump diera su visto bueno para que Venezuela pague los honorarios de sus abogados, algo que al principio había impedido en virtud de las sanciones que pesan sobre el país.

Nicolás Maduro fue capturado en enero de 2026 en Caracas, Venezuela. FOTO: Colprensa.
Nicolás Maduro fue capturado en enero de 2026 en Caracas, Venezuela. FOTO: Colprensa.

Los Maduro habían tratado de que sus casos fueran desestimados alegando que bloquear la financiación violaba el derecho, consagrado en la Constitución estadounidense, a contar con un abogado de libre elección.

Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como “un prisionero de guerra”.

Conozca: Nicolás Maduro enfrenta su tercera audiencia en Estados Unidos: así avanza el proceso penal

Maduro enfrenta los cargos de conspiración de “narcoterrorismo”, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

Además del proceso penal contra el expresidente (2013-2026), las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela emprendieron a comienzos de julio una acción civil en su contra, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones en el marco de un esquema de violencia de Estado.

Desde la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo será el juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos?
El juicio contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro comenzará el 1 de junio de 2027, según lo fijó una corte de Nueva York durante una audiencia preparatoria.
¿De qué acusan a Nicolás Maduro en Estados Unidos?
Maduro enfrenta cuatro cargos: conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento.
¿Dónde está detenido Nicolás Maduro?
Según la información suministrada, Nicolás Maduro permanece recluido desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn, Nueva York, tras ser capturado por Estados Unidos en Caracas.

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