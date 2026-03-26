Trump niega estar “desesperado” por alcanzar un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves que esté desesperado por alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, y aseguró que Irán está dispuesto a negociar pese a la fría acogida a su plan de paz.

Su enviado especial, Steve Witkoff, aseguró que existen “fuertes indicios” sobre la “posibilidad” de un acuerdo con los iraníes y confirmó que Washington sometió a Irán un plan de cese de hostilidades en 15 puntos, a través de Pakistán, que actúa de mediador.

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Trump rechazó que esté buscando una vía de escape, mientras los precios del petróleo se disparan y aumenta la presión política para evitar el tipo de guerra prolongada en Oriente Medio que él mismo ha desdeñado en el pasado.

“Hoy leí una noticia que decía que estoy desesperado por lograr un acuerdo”, dijo Trump a los periodistas en su primera reunión de gabinete desde el inicio de la guerra el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán. “Es todo lo contrario. No me importa”, aseguró.

Durante la reunión televisada de 90 minutos en la Casa Blanca, Trump osciló entre amenazas reiteradas de “aniquilar” a Irán y afirmaciones de que estaba a punto de capitular.

“Quieren lograr un acuerdo. La razón por la que quieren lograr un acuerdo es que han quedado hechos mierda”, dijo.

“Calculamos que nos tomaría aproximadamente de cuatro a seis semanas cumplir nuestra misión. A los veintiséis días, estamos extremadamente, realmente, muy avanzados”, recalcó Trump.

En su plataforma Truth Social había exhortado a los iraníes a tomarse “en serio” las negociaciones “antes de que sea demasiado tarde.

El republicano también reveló qué es el misterioso “regalo” iraní que mencionó por primera vez el martes: Teherán ha prometido permitir el paso de “ocho grandes petroleros” y terminó dejando pasar “diez barcos”.