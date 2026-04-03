Trump asegura que derribo de avión de combate estadounidense por Irán no afectará las negociaciones entre ambos países

Por primera vez desde que inició el conflicto entre Estados Unidos e Irán en febrero, un avión de combate estadounidense fue derribado este viernes. Se trató de un caza F-15E Strike Eagle, del cual aún no se conoce con qué maniobras cayó. Ante esto, el presidente Donald Trump ofreció una breve declaración sobre cómo cambiarán las negociaciones que están en curso en el Medio Oriente tras este ataque. Contexto: Avión de combate de EE. UU. fue derribado en Irán; rescataron a uno de los dos tripulantes “No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”, dijo el mandatario en una llamada con el medio de comunicación NBC News cuando le preguntaron si este hecho afectará las conversaciones que se vienen adelantando con Teherán. En esa misma emisión, Trump se negó a dar más detalles sobre los hechos. Hasta ahora lo que se conoce es que la aeronave derribada era un caza F-15E Strike Eagle que generalmente está tripulado por un piloto y un oficial de sistemas de armas.

Desde que se presentó el ataque, uno de los primeros detalles que salieron a la luz fue que uno de los tripulantes pudo ser rescatado con vida por tropas estadounidenses, mientras que el segundo aún no ha sido hallado, por lo que las fuerzas estadounidenses continúan en operación de búsqueda y rescate. Todavía no se conoce exactamente el punto de Irán en el que cayó el avión. CNN geolocalizó un video que mostraba múltiples aeronaves militares volando a baja altura sobre la provincia de Juzestán, en el centro de Irán. Por su parte, algunos medios estatales iraníes publicaron fotografías de los supuestos restos de una aeronave de combate estadounidense. En las imágenes pueden verse algunos fragmentos de lo que parece ser un F-15, el mismo avión que fue derribado este viernes. Las fotos también muestran un logotipo parcial de las “Fuerzas Aéreas de EE. UU. en Europa” en una de las aletas traseras.