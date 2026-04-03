Trump asegura que derribo de avión de combate estadounidense por Irán no afectará las negociaciones entre ambos países

Por primera vez desde que inició el conflicto entre Estados Unidos e Irán en febrero, un avión de combate estadounidense fue derribado este viernes. Se trató de un caza F-15E Strike Eagle, del cual aún no se conoce con qué maniobras cayó.
Ante esto, el presidente Donald Trump ofreció una breve declaración sobre cómo cambiarán las negociaciones que están en curso en el Medio Oriente tras este ataque.
Contexto: Avión de combate de EE. UU. fue derribado en Irán; rescataron a uno de los dos tripulantes
“No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”, dijo el mandatario en una llamada con el medio de comunicación NBC News cuando le preguntaron si este hecho afectará las conversaciones que se vienen adelantando con Teherán.
En esa misma emisión, Trump se negó a dar más detalles sobre los hechos.
Hasta ahora lo que se conoce es que la aeronave derribada era un caza F-15E Strike Eagle que generalmente está tripulado por un piloto y un oficial de sistemas de armas.