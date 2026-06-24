“No me gustaba en absoluto”: Trump critica a Petro y reafirma su apoyo a De la Espriella

Durante una rueda de prensa realizada este miércoles en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, Donald Trump se refirió a los resultados de las elecciones presidenciales de Colombia, en las que Abelardo de la Espriella fue elegido presidente. Al explicar por qué respaldó al dirigente del movimiento Defensores de la Patria durante la campaña, el mandatario estadounidense señaló que lo considera un “luchador” y afirmó que su victoria representa una “gran victoria” para Estados Unidos. Además, destacó que sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo después de conocerse los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral.

“No me gustaba en absoluto el hombre que era presidente y lo respaldé (a De la Espriella). Es un luchador, un gran luchador, un buen luchador”, declaró Trump ante los medios. El mandatario también mencionó a Colombia al referirse al secretario de Estado, Marco Rubio, y aseguró que el país tiene una importancia especial para él debido a sus vínculos familiares.

Durante una rueda de prensa, Trump calificó a De la Espriella como un “luchador”. FOTO: EFE

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Trump revela detalles de la llamada con De la Espriella

Las declaraciones de Trump se produjeron durante una comparecencia ante periodistas en la Oficina Oval, donde respondió una pregunta del periodista colombiano Juan Camilo Merlano sobre la conversación que sostuvo con De la Espriella tras su triunfo electoral. Al escuchar la referencia a Colombia, el presidente estadounidense respondió: “¡Oh, El Tigre!”, en alusión al apodo utilizado por el mandatario electo. Trump aprovechó la intervención para insistir en que su respaldo tuvo impacto en la campaña presidencial colombiana. “Yo lo apoyé, estaba en décimo lugar, yo lo apoyé y ganó la elección. Sí, estoy sorprendido”, afirmó. A continuación, agregó en tono de broma: “Nada diferente a este país”. Sobre la llamada telefónica, indicó que fue el propio De la Espriella quien se comunicó con él después de conocerse los resultados de la segunda vuelta. “Sí, tuve una gran llamada. Me llamó anoche (21 de junio) y me agradeció por el apoyo”, señaló. Según Trump, durante la conversación felicitó al presidente electo por la campaña que realizó. “Hiciste una gran campaña”, recordó haberle dicho. El mandatario estadounidense también aseguró que siguió parte de las intervenciones públicas de De la Espriella y destacó que este mantuvo una postura favorable hacia él y hacia su administración durante la contienda electoral. “Dijo cosas muy agradables sobre mí y el trabajo que hemos hecho en los Estados Unidos y fue muy poderoso. Ganó unas elecciones en Colombia que, no sé, algunas se sorprendieron porque iba un poco abajo en las opciones, pero ganó fácilmente”, manifestó.

El presidente aseguró que la relación entre Estados Unidos y Colombia mejorará. FOTO: Colprensa

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Elecciones en Colombia y relación con Estados Unidos