Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

“El domingo se casa”: Padre busca a su hijo, Juan Felipe Giraldo, bajo los escombros de un hotel en Pereira

Hernán Giraldo viajó a Pereira para buscar a su hijo, desaparecido desde el terremoto. La familia paisa mantiene la esperanza de encontrarlo con vida para celebrar su boda, programada para este domingo.

  • Juan Felipe Giraldo se encontraba en el Hotel Dibeni, en Pereira, cuando el terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia. Foto: redes sociales @diego_reportero
    Juan Felipe Giraldo se encontraba en el Hotel Dibeni, en Pereira, cuando el terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia. Foto: redes sociales @diego_reportero
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 5 horas
bookmark

En medio del silencio que dejan los escombros, Hernán Giraldo espera. Es una espera distinta a cualquier otra. No tiene una hora definida, una llamada que pueda devolverle la tranquilidad ni una noticia que cierre la incertidumbre. Tiene, en cambio, la convicción de que su hijo Juan Felipe sigue vivo.

Hernán llegó a Pereira después de conocer la noticia del terremoto. Juan Felipe, de 24 años, había viajado desde Bogotá por trabajo. Se dedica a vender monturas y gafas y estaba haciendo una correría por la ciudad. Llegó en la madrugada del lunes al Hotel Dibeni.

Entérese: Entre albergues y carpas en las calles: así se refugian en Pereira los que perdieron sus casas

Horas después, el terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia y el hotel quedó en ruinas. Desde entonces, sus familiares, oriundos de El Santuario, Antioquia, intentan reconstruir las últimas horas de Juan Felipe y, sobre todo, encontrar una señal que permita saber dónde está.

Hernán permanece cerca de los equipos de rescate. Mira hacia el lugar donde estaba el hotel y sigue cada movimiento de quienes remueven los escombros: “Han sido momentos de mucha tristeza, mucho dolor y han sido momentos de mucha fe y mucha esperanza (...) estoy seguro de que mi hijo está vivo”, cuenta en un video difundido en redes sociales.

Lea más: ¡Ya no hay desaparecidos! Chocó cierra fase de búsqueda tras encontrar con vida a las últimas personas que faltaban

Una boda que sigue esperando: Juan Felipe se casaría este domingo

Este domingo, Juan Felipe tenía previsto casarse con Natalia Patiño, su prometida. La pareja tiene además un hijo pequeño, de dos años de edad.

Natalia permanece en Bogotá y, según contó en una entrevista concedida a Pulzo, está profundamente afectada por la desaparición de Juan Felipe. Pero también conserva la esperanza de que pueda ser encontrado con vida.

Para Hernán Giraldo, la boda no está cancelada, solo aplazada, al menos por ahora: “Hay vida, hay pequeñas señales de vida, y si hay vida hay esperanza”, dice. Luego le habla directamente a su hijo: “Hijo, te amo, el domingo te vas a estar casando, y si no es el domingo, va a ser en 8, 15 días, pero vas a estar ahí hijo”.

No sabe cuándo volverá a abrazarlo. No sabe si podrá hacerlo. Pero habla de Juan Felipe como lo ha hecho siempre: como un hombre fuerte, capaz de superar lo que ahora parece imposible.

“Es un berraco, es un ganador”, repite.

Le puede interesar: “Estoy donde me toque, lo más importante es ayudar”: el duro trabajo de los rescatistas que no da tregua en Pereira

Mientras Hernán espera, los organismos de socorro continúan con las labores de búsqueda entre los restos del hotel y en otros puntos afectados por el terremoto. Hasta ahora, no han recibido una señal que confirme que Juan Felipe está con vida. Aun así, se mantienen atentos a cualquier indicio.

La familia de Juan Felipe Giraldo habilitó los números 300 285 0231 y 318 237 9488 para recibir cualquier información que permita conocer su paradero.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

El caso de Juan Felipe hace parte de una emergencia que ha dejado un balance nacional de 265 personas fallecidas, 3.494 heridas y 496 desaparecidas, además de más de 53.816 afectados. Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen aún en alerta roja.

Siga leyendo: Diana fue encontrada con vida entre los escombros “a punta de oído”; así narró el alcalde de Cali el conmovedor rescate

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Juan Felipe Giraldo y por qué está desaparecido tras el terremoto?
Juan Felipe Giraldo, de 24 años, viajó desde Bogotá a Pereira por trabajo y se hospedó en el Hotel Dibeni durante la madrugada del lunes. El edificio quedó en escombros tras el terremoto y desde entonces su familia desconoce su paradero.
¿Dónde estaba Juan Felipe Giraldo cuando ocurrió el terremoto en Pereira?
Juan Felipe estaba hospedado en el Hotel Dibeni de Pereira, estructura que quedó gravemente afectada por el terremoto.
¿Juan Felipe Giraldo tenía previsto casarse?
Sí. Juan Felipe tenía programado casarse este domingo con su prometida, Natalia Patiño. La pareja tiene además un hijo dos años.

Temas recomendados

Colombia
Terremoto en Colombia
Colombia
Bogotá
Risaralda
Pereira
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos