Trump acelera la recuperación del petróleo en Venezuela, ¿para cuándo la democracia?

Hace varios meses a Donald Trump le preguntaron si atacaría a Irán como lo estaba haciendo Israel y contestó: “Tal vez lo haga. Tal vez no. Nadie sabe lo que voy a hacer”. En esa sentencia, que parece de niño juguetón, se resume el estilo de gobierno que ha implementado el presidente de Estados Unidos: es completamente impredecible. La captura de Nicolás Maduro, en la madrugada del 3 de enero, volvió a poner en redes la idea de que Trump se alinea con la “teoría del loco”.
