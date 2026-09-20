Trasladan a EE. UU. a señalados del asesinato del presidente de Haití: serían 17 colombianos

Un grupo de 18 personas señaladas por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue trasladado este domingo desde Haití a Estados Unidos, donde deberán responder ante la justicia federal del Distrito Sur de Florida.
La información fue confirmada por Jason A. Reding Quiñones, fiscal federal del Distrito Sur de Florida, quien señaló que los trasladados enfrentarán el proceso judicial en territorio estadounidense. El funcionario no reveló la identidad de las 18 personas, pero aseguró que se trata de una nueva fase en la investigación por el crimen ocurrido en julio de 2021.
”Hoy se marca la siguiente fase importante en nuestra búsqueda de rendición de cuentas por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Nuestro trabajo no terminó con los hombres que planearon y llevaron a cabo este asesinato”, informó el fiscal.