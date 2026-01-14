Revelan transcripción completa de la comparecencia de Maduro en Nueva York; busca la “inmunidad soberana” para anular el juicio

Una semana después de haber declarado ante el Tribunal Sur de Nueva York, se dio a conocer la transcripción completa de 19 páginas de la comparecencia inicial de Nicolás Maduro. El archivo que fue obtenido por la cadena NTN24 revela detalles inéditos sobre la audiencia celebrada el pasado 5 de enero, en la que el dictador venezolano apareció vestido con uniforme de preso y su defensa trazó la hoja de ruta legal para intentar invalidar el proceso. Lea también: Régimen venezolano empezó a liberar a ciudadanos estadounidenses tras captura de Maduro; esto se sabe En el documento se revelan los momentos de tensión que hubo entre Nicolás Maduro y el juez Alvin Hellerstein, además de los argumentos que estaría usando el abogado del dictador para salvarlo aludiendo al derecho internacional.

Tensión entre el juez Hellerstein y el dictador Maduro

Al inicio del juicio, el derrocado dictador Maduro intentó denunciar su captura por fuerzas estadounidenses como un presunto secuestro, sin embargo, fue interrumpido por el juez, quien le hizo saber que ese no era el lugar para dicha moción.

“Mi nombre es presidente Nicolás Maduro Moros, soy presidente de la República Bolivariana de Venezuela y estoy aquí secuestrado desde el sábado 3 de enero”, expresó el líder chavista ante el Tribunal.

Esa declaración fue interrumpida por el juez Alvin Hellerstein quien le hizo una acotación. “Habrá un momento y un lugar para entrar en todos esos detalles. Su abogado podrá presentar mociones sobre la suficiencia legal de lo que se hizo”, subrayó el togado, quien repitió la pregunta: “¿es usted Nicolás Maduro Moros?”.

Nicolás Maduro se presentó como el presidente de Venezuela y acusó estar secuestrado. Foto: NTN24

En medio de la diligencia, otro hecho que llamó la atención es que Maduro estuvo escuchando a los intérpretes y tomando apuntes. En un momento de la audiencia realizó una solicitud especial al juez para que sus notas personales fueran respetadas y se le permitiera conservarlas, petición que fue concedida por el magistrado para garantizar sus derechos procesales.

Inmunidad soberana, la estrategia de la defensa de Maduro

El abogado defensor de Maduro, Barry Pollack, fundamentará su estrategia principal en el principio de “inmunidad soberana”, así lo hizo saber frente al magistrado. “El señor Maduro es el jefe de un estado soberano y tiene derecho a los privilegios e inmunidades que conlleva este cargo. Además, hay algunos asuntos sobre la legalidad de su secuestro militar”, declaró el abogado Pollack evitando una nueva fecha para las mociones del proceso. De acuerdo con la defensa, al ser Maduro un mandatario en ejercicio, los tribunales extranjeros carecen de jurisdicción para juzgarlo por actos realizados durante su cargo. Este es un principio de la inmunidad soberana que establece que todos los Estados son soberanos e iguales ante la ley internacional. Es decir, ninguna nación puede imponer su autoridad judicial sobre otra, ni demandarla o juzgarla en sus propios tribunales sin su consentimiento.

No obstante, la eficacia de este recurso es incierta, ya que Estados Unidos no reconoce a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, lo que facultaría a la Corte para desechar dicha inmunidad.

La presentación de cargos y la situación de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro

En el tribunal se hizo la imputación a Nicolás Maduro de cuatro cargos federales que incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína hacia los Estados Unidos y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. La fiscalía sostuvo que estas actividades ilícitas se extienden desde el año 1999 e involucran a grupos como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, estructura de la cual la Fiscalía de Estados Unidos cambió su posición como organización criminal y la calificó como una red de corrupción. En contexto: De estructura criminal clásica a corrupción institucional: el verdadero significado de la postura de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles Por otro lado, la situación médica de Cilia Flores generó preocupación durante la audiencia. Su defensa solicitó la realización urgente de radiografías ante la sospecha de que Flores sufrió fracturas en las costillas y hematomas durante su captura en Venezuela. El juez Hellerstein accedió a la petición, asegurando que se le brindará la atención médica completa y adecuada.

Renuncia a una fianza y a un juicio rápido

En la audiencia, tanto Maduro como Flores renunciaron por el momento a solicitar fianza o un juicio rápido, con el fin de que sus abogados tengan tiempo suficiente para preparar una defensa sólida.

“El señor Maduro está dispuesto a renunciar a su derecho a un juicio rápido hasta el 17 de marzo, y entonces podremos fijar un plazo para las mociones en ese momento”, dijo el abogado Pollack ante el magistrado.

La defensa de Nicolás Maduro renuncia a un juicio rápido. Foto: NTN24