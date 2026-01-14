Revelan transcripción completa de la comparecencia de Maduro en Nueva York; busca la “inmunidad soberana” para anular el juicio

Una semana después de haber declarado ante el Tribunal Sur de Nueva York, se dio a conocer la transcripción completa de 19 páginas de la comparecencia inicial de Nicolás Maduro. El archivo que fue obtenido por la cadena NTN24 revela detalles inéditos sobre la audiencia celebrada el pasado 5 de enero, en la que el dictador venezolano apareció vestido con uniforme de preso y su defensa trazó la hoja de ruta legal para intentar invalidar el proceso.
En el documento se revelan los momentos de tensión que hubo entre Nicolás Maduro y el juez Alvin Hellerstein, además de los argumentos que estaría usando el abogado del dictador para salvarlo aludiendo al derecho internacional.