Tiroteo en campus de universidad de Estados Unidos dejó dos muertos y un herido

Dos personas murieron y una resultó herida en un tiroteo ocurrido la noche de este jueves en la Universidad Estatal de Carolina del Sur, en Estados Unidos, informó esa institución.

El centro educativo aseguró que su campus fue cerrado a las 21:15 locales del jueves (02:15 GMT del viernes) tras recibir un aviso sobre disparos en un apartamento del complejo residencial estudiantil Hugine Suites.

Lea aquí: Dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados cerca a la Casa Blanca: sospechoso ya fue detenido

“Las autoridades de la universidad aún no han confirmado la identidad de las víctimas ni el estado de la persona herida”, añadió la institución en un comunicado. “El campus permanece cerrado”, reiteró.