El tiroteo en pirámide de Teotihuacán en México habría sido planeado tiempo atrás; hay nuevos detalles

Autoridades en México indicaron el martes que el tiroteo ocurrido la víspera en las turísticas pirámides de Teotihuacán, que dejó un muerto y 13 heridos, fue planificado por el agresor.

Mientras se investiga la balacera, que tuvo lugar cuando faltan pocas semanas para que México sea una de las sedes del Mundial de fútbol que organiza junto con Estados Unidos y Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió un control más estricto de armas en las zonas turísticas.

El ataque, perpetrado el lunes al mediodía por un mexicano que luego se suicidó, “no fue espontáneo”, afirmó el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, en conferencia de prensa junto a Sheinbaum.

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El hombre “visitó de manera preliminar en varias ocasiones la zona arqueológica”, a menos de una hora en automóvil de Ciudad de México, y se “hospedó en hoteles aledaños” para planear la agresión, indicó Cervantes.

El atacante mexicano mató a tiros a una canadiense y luego se quitó vida en la pirámide después de que efectivos militares se le acercaran y comenzaran a enfrentarlo.

La canadiense tenía entre 20 y 25 años y el agresor, un mexicano identificado como Julio César Jasso Ramírez, entre 30 y 35, informaron autoridades de Seguridad. Ambos tenían heridas de bala en la cabeza.