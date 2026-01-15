423 días en el infierno: los testimonios de los italianos liberados de una cárcel de Venezuela

“Desaparecieron a Mario”, decían sus allegados y familiares. Nadie supo de él desde noviembre de 2024, cuando viajó a Venezuela para intentar poner en marcha un negocio. En realidad, este italiano de apellido Burlò, de 52 años, estaba encerrado en una cárcel venezolana, sometido a hacinamiento, oscuridad y aislamiento, sin contacto con el exterior y bajo la condición de preso político extranjero. Esta semana, tras el vuelco político que siguió a la captura de Nicolás Maduro, Burlò y Alberto Trentini, otro ciudadano italiano detenido en el mismo periodo, recuperaron la libertad. Ambos regresaron a Roma en la madrugada del martes, después de haber pasado más de 14 meses privados de la libertad en uno de los centros de detención más temidos del país.

Ambos fueron llevados al penal de El Rodeo I, en Guatire, donde quedaron retenidos bajo la condición de presos políticos. La detención se produjo sin orden judicial ni formulación de cargos, y durante meses permanecieron incomunicados, sin defensa legal. El consulado italiano solo logró visitarlos medio año después. Las capturas fueron interpretadas como una señal de presión del régimen de Nicolás Maduro sobre Italia en medio de la crisis diplomática.

Sus testimonios, divulgados por la prensa italiana, reconstruyen una experiencia que describen como una forma de secuestro institucionalizado. Burlò y Trentini fueron arrestados sin explicación alguna en noviembre de 2024. En el caso de Burlò, pesaban investigaciones judiciales abiertas en Italia, pero durante meses nadie confirmó su paradero. Su familia solo tuvo noticias en marzo de 2025, cuando logró enviar un mensaje desde la prisión a través de familiares de otros detenidos. Lea aquí: Dictadura en Venezuela solo ha liberado a 56 presos políticos y oposición denuncia que manipulan las cifras “Era peor que Alcatraz”, relató Burlò tras pisar suelo italiano. “Hemos pasado 14 meses durmiendo en el suelo, con cucarachas. No hemos sufrido torturas físicas, pero sí psicológicas. Como no poder hablar con mis hijos durante un año. La primera llamada la hice después de once meses y medio. He tenido miedo de que me mataran”, dijo en entrevista con El País. Sus testimonios han servido para que el mundo se entere de la crueldad del régimen. Ambos describieron celdas estrechas, casi sin luz, donde apenas podían caminar seis pasos de un extremo a otro. A las 5:30 de la mañana eran despertados para pasar lista, en una rutina que incluía nombre, apellido y nacionalidad. Luego venía un café y, durante el día, la misma comida una y otra vez: arepas de maíz que les pasaban por una abertura de la puerta. Trentini aseguró que la cantidad de comida era suficiente para sobrevivir, pero no había variación. A diferencia de los presos venezolanos, no podían recibir visitas. La única manera de comunicarse con sus familias era a través de parientes de otros internos, que lograban sacar mensajes clandestinos. Siga leyendo: Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Juan Pablo Guanipa: la historia de los primeros presos políticos liberados en Venezuela por exigencia de EE. UU. De manera periódica, los sacaban de sus celdas encapuchados y los cambiaban de pabellón, una práctica que —según otros reclusos— buscaba aumentar la desorientación psicológica. Solo tenían una hora de patio al día, cinco días a la semana. No se permitían libros. Solo una Biblia en español. Además del hacinamiento, la oscuridad y la rutina en la comida, tenían que soportar extremas condiciones sanitarias. Por ejemplo, el baño donde hacían sus necesidades estaba ahí mismo donde dormían. Los guardias les tiraban agua solo dos veces al día. “Tenías que elegir entre vivir todo el día con ese hedor o usar tu agua de beber para limpiar los residuos”, explicó Burlò. En su caso, como ya había tenido problemas con la justicia en Italia por presuntos vínculos con la mafia, conocía otras cárceles, pero en comparación con la de Venezuela las describió como “un club de crucero”.