Terremotos en Venezuela: decenas de réplicas mantuvieron la alerta durante la madrugada

Los dos terremotos que sacudieron el Caribe venezolano la tarde del miércoles siguieron sintiéndose durante la madrugada de este jueves. Mientras las autoridades avanzaban en la evaluación de daños y actualizaban el balance de víctimas, decenas de réplicas se registraron en distintas zonas del país, con especial concentración en el estado La Guaira.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó en una entrevista con Venezolana de Televisión (VTV) que la cifra de fallecidos ascendió a 164 personas y que 971 resultaron heridas tras los movimientos de magnitud 7,2 y 7,5 que ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia.

“Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)”, afirmó Rodríguez.

Sin embargo, los registros de actividad sísmica muestran que la secuencia posterior fue más amplia. Los datos registrados a la hora de redacción de esta noticia y divulgados por Funvisis muestran que la actividad continuó durante toda la madrugada. Entre la 1:53 a. m. y las 6:04 a. m. se registraron al menos 16 movimientos sísmicos, la mayoría localizados en el litoral central venezolano mientras que medios estatales venezolanos señalaron que, al incluir movimientos de menor intensidad, el número de eventos superó el centenar.

La mayor parte de los eventos ocurrió entre Naiguatá, La Guaira y Los Caracas. De acuerdo con el registro oficial, al menos 11 de los sismos se concentraron en esa franja costera, mientras que otros se localizaron en sectores cercanos a Maracay, Boca de Aroa, Aroa y zonas del Caribe venezolano.

El evento de mayor magnitud de la madrugada alcanzó los 3,9 grados y fue reportado a las 3:48 a. m., con epicentro a 44 kilómetros al norte de Maracay. Antes de ese movimiento también se registraron dos sismos de magnitud 3,8, uno cerca de Boca de Aroa y otro en las proximidades de Los Caracas. El resto de los eventos oscilaron entre 2,3 y 3,6 grados.

Las profundidades registradas fueron principalmente superficiales. La mayoría de los sismos ocurrieron entre los 5 y los 11 kilómetros de profundidad, aunque algunos alcanzaron hasta 33 kilómetros.

La secuencia también mostró un comportamiento característico de réplicas. Tras los eventos de mayor magnitud registrados entre las 2:27 a. m. y las 3:48 a. m., los movimientos posteriores disminuyeron gradualmente en intensidad y se mantuvieron entre los 2,3 y los 3,2 grados.

Durante la noche, miles de personas permanecieron fuera de sus viviendas en Caracas, La Guaira y otras ciudades del país por temor a nuevos movimientos. En plazas, parques y calles se improvisaron espacios de refugio mientras continuaban las evaluaciones estructurales de edificios y viviendas afectadas por los terremotos principales.

Las autoridades han señalado que La Guaira concentra parte importante de los daños reportados hasta ahora. Rodríguez indicó que en ese estado se han identificado decenas de edificios colapsados, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y verificación de afectaciones en distintas regiones del país.

Los dos terremotos principales fueron reportados por el sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos con magnitudes de 7,2 y 7,5. Desde entonces, la actividad sísmica ha continuado con una cadena de réplicas que mantiene la vigilancia de Funvisis y de los organismos de emergencia venezolanos.