Terremotos en Venezuela dejan casi 1.500 muertos mientras se acaba el tiempo para encontrar sobrevivientes

Miles de rescatistas, familiares y voluntarios excavan día y noche entre montañas de concreto para hallar sobrevivientes de los terremotos ocurridos hace más de tres días en Venezuela, que dejaron hasta este domingo casi 1.500 muertos y decenas de miles de desaparecidos.
Pero corre el tiempo y la esperanza de encontrar gente con vida disminuye a más de 90 horas del doble sismo que el miércoles sacudió este país sumido en una profunda crisis política y económica. Con una magnitud de 7,2 y 7,5 y separados por segundos de diferencia, estuvieron entre los más fuertes y devastadores en América Latina.
El balneario La Guaira, a 40 km de Caracas, parece una zona de guerra. Según declaraciones de la presidenta Delcy Rodríguez en su último balance, “hay 774 edificios colapsados, 189 con colapso total”.
Con apoyo de brigadas internacionales, los trabajos de rescate avanzan, aunque la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del gobierno. Socorristas con perros se mueven entre las ruinas, mientras helicópteros y aeronaves estadounidenses Osprey V-22 sobrevuelan la zona.