María Corina Machado asegura que el régimen no la dejó entrar a Venezuela para acompañar a víctimas

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este lunes que no ha podido regresar a Venezuela para acompañar a las víctimas de los terremotos que han dejado al menos 1.719 muertos, debido a que el gobierno habría cerrado el espacio aéreo del país para impedir su ingreso.
A través de un video publicado en su cuenta de X, Machado afirmó que se encuentra en la ciudad de Panamá, desde donde tenía previsto viajar a territorio venezolano para participar en las labores de acompañamiento y coordinación ciudadana tras la catástrofe ocurrida el pasado 24 de junio.
“Mis queridos venezolanos, estoy en la ciudad de Panamá desde donde tenía previsto viajar a Venezuela. El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedirme”, expresó la dirigente opositora.