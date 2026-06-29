María Corina Machado asegura que el régimen no la dejó entrar a Venezuela para acompañar a víctimas

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este lunes que no ha podido regresar a Venezuela para acompañar a las víctimas de los terremotos que han dejado al menos 1.719 muertos, debido a que el gobierno habría cerrado el espacio aéreo del país para impedir su ingreso. A través de un video publicado en su cuenta de X, Machado afirmó que se encuentra en la ciudad de Panamá, desde donde tenía previsto viajar a territorio venezolano para participar en las labores de acompañamiento y coordinación ciudadana tras la catástrofe ocurrida el pasado 24 de junio. “Mis queridos venezolanos, estoy en la ciudad de Panamá desde donde tenía previsto viajar a Venezuela. El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedirme”, expresó la dirigente opositora.

La denuncia se produce mientras Venezuela enfrenta una de las peores tragedias naturales de su historia reciente. Según el más reciente balance, con corte a este lunes 29 de junio, el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 ha dejado 1.719 personas fallecidas, más de 5.000 heridos y, de acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas, hasta 50.000 desaparecidos. Le puede interesar: María Corina Machado envía mensaje a Venezuela tras terremoto: “las palabras más difíciles y dolorosas”

María Corina aseguró que quería regresar para acompañar a las víctimas

En su mensaje, Machado sostuvo que su intención era regresar al país para acompañar a las familias afectadas y contribuir a los esfuerzos ciudadanos de ayuda y reconstrucción. “Quiero volver a Venezuela para acompañarlos en estas horas desgarradoras. Quiero que mis hermanos se sumen a los suyos en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo”, afirmó. La líder opositora aseguró además que miles de venezolanos dentro y fuera del país han intentado movilizarse para apoyar a las víctimas de la emergencia, pero denunció que las autoridades han impuesto restricciones que dificultan la llegada de ayuda humanitaria y de personal especializado. “El régimen quiere bloquear desde sobre Venezuela a miles de compatriotas que queremos ir a ayudar, como ha intentado bloquear la generosa tarea de miles y miles de ciudadanos que reparten comida y medicina alrededor del país, como ha bloqueado el viaje de equipos de rescatistas internacionales varados en aeropuertos”, señaló. Machado también cuestionó las restricciones impuestas a medios internacionales y advirtió que limitar el acceso a la información durante una emergencia humanitaria puede agravar la situación. “Bloquear la información y manipularla en estas situaciones produce aún más víctimas. Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad”, expresó. Lea más: Sube a 1.719 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela; aún hay hasta 50.000 desaparecidos

La tragedia continúa agravándose en Venezuela