Terapias de conversión LGBT+ podrían ser delito en Reino Unido

El gobierno británico anunció el jueves un proyecto de ley para prohibir las “terapias de conversión” de las personas LGBT+, subrayando que estas prácticas siguen existiendo debido a la ausencia de una legislación específica que las sancione.
Las llamadas “terapias de conversión”, que consideran la homosexualidad una enfermedad, son prácticas que afirman erróneamente poder modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona.
El proyecto de ley, que afecta a Inglaterra y Gales, contempla penas de prisión de hasta cinco años y/o multas para quienes lleven a cabo estas prácticas.
“Las víctimas de estas prácticas de conversión relatan hechos que van desde palizas y violaciones hasta amenazas verbales, pasando por la manipulación y los exorcismos”, señaló el gobierno británico en un comunicado.