Terapias de conversión LGBT+ podrían ser delito en Reino Unido

El gobierno británico anunció el jueves un proyecto de ley para prohibir las “terapias de conversión” de las personas LGBT+, subrayando que estas prácticas siguen existiendo debido a la ausencia de una legislación específica que las sancione. Las llamadas “terapias de conversión”, que consideran la homosexualidad una enfermedad, son prácticas que afirman erróneamente poder modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. El proyecto de ley, que afecta a Inglaterra y Gales, contempla penas de prisión de hasta cinco años y/o multas para quienes lleven a cabo estas prácticas. “Las víctimas de estas prácticas de conversión relatan hechos que van desde palizas y violaciones hasta amenazas verbales, pasando por la manipulación y los exorcismos”, señaló el gobierno británico en un comunicado.

Tras años de debate político, Reino Unido busca aprobar una ley que castigaría con cárcel a quienes promuevan prácticas destinadas a cambiar la orientación sexual o identidad de género de las personas LGBT+ . FOTO: Magnific.

Las lagunas legales han dejado a las personas LGBT+ vulnerables a estos actos perjudiciales, por lo que debemos legislar”, explicó la secretaria de Estado para la Igualdad, Olivia Bailey, en ese mismo comunicado. Una iniciativa de este tipo fue anunciada varias veces desde 2018 sin llegar a materializarse, debido a cambios de rumbo en los anteriores gobiernos conservadores. El Parido Laborista, que llegó al poder en julio de 2024, se había comprometido a sacar adelante esta medida, incluyendo a las personas transgénero.