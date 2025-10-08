¿Lo sintió? Tercer temblor sacudió las costas de Venezuela y movió la tierra en Colombia este miércoles

El evento telúrico tuvo una magnitud de 4.0 en la escala de Richter y también se percibido en el Archipiélago Los Monjes (Dependencia Federal, Venezuela), una 61 kilómetros ; en Punto Fijo (Falcón, Venezuela), una 62 kilómetros ; y en El Toro (Zulia, Venezuela), una 147 kilómetros .

Naciones Unidas tercer temblor se registró en las costas de Venezuela y sacudió gran parte del territorio colombiano en la tarde de este miércoles, 8 de octubre.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, otros dos eventos telúricos, de magnitudes3.4 y 2.4, también tuvieron como epicentro a Venezuela, con influencia en Bachaquero (Zulia, Venezuela), una 77 kilómetros; San Timoteo (Zulia, Venezuela), una 80 kilómetros; y Ciudad Ojeda (Zulia, Venezuela), una94 kilómetros.

Entérese: La tierra se sigue moviendo: temblor de magnitud 4.8 sacudió a gran parte de Colombia, ¿lo sintió?

Por el momento,no se reportan daños a estructuras ni personas damnificadas a causa de los sismos ocurridos en la mañana y tarde de hoy. Sin embargo, se recomienda a la ciudadanía mantener la calma, no correr mientras tiembla, protegerse adecuadamente y alejarse de ventanas, vidrios o lámparas que puedan caer.

Asimismo, es fundamental no utilizar ascensores ni permanecer cerca de edificios, postes o cables eléctricos. Para obtener información oficial y actualizada sobre los sismos, se recomienda ingresar al sitio web del Servicio Geológico Colombiano .

Siga leyendo: Al menos siete temblores sacudieron a Antioquia en cuatro días: ¿recomendaciones qué debería tomar?