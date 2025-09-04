Aumenta el número de muertos por accidente de funicular en Lisboa; Portugal declaró luto nacional por la tragedia

Portugal guarda este jueves un día de luto nacional tras el descarrilamiento de un emblemático funicular en Lisboa que causó al menos 16 muertos y 21 heridos en uno de los barrios más turísticos de la capital. El accidente se produjo la tarde del miércoles cerca de la avenida de la Libertad, cuando el famoso funicular de la Gloria, que conecta la plaza de Rossio con los barrios de Bairro Alto y Príncipe Real, se salió de la vía y se estrelló contra un edificio. Lea aquí: Desconfianza política en Portugal: presidente adelantó elecciones legislativas tras la caída del Gobierno Según un balance actualizado este jueves por los servicios de socorro, al menos 16 personas perdieron la vida en el choque y 21 resultaron lesionadas –5 de ellos de gravedad–, 11 de ellas extranjeras: dos españoles, dos alemanes, una francesa, un italiano, un suizo, un canadiense, un coreano, un marroquí y un caboverdiano. El primer ministro, Luis Montenegro, rebajó este jueves el balance a 16 muertos, pues poco antes, la jefa del servicio de protección civil, Margarida Castro, había reportado 17 fallecidos, pero dijo haber cometido un error al declarar que dos de las víctimas hospitalizadas habían perecido durante la noche, cuando en realidad fue una sola.

La justicia portuguesa anunció la apertura de una investigación sobre el accidente, del que de momento se desconocen sus causas. Imágenes difundidas en redes sociales mostraban, entre una nube de humo, el vagón totalmente destrozado contra una pared, después de no haber tomado aparentemente la curva al final de la calle por la que circulaba. Los transeúntes miraban horrorizados.

Ante la tragedia, el gobierno portugués decretó un jornada de luto nacional para este jueves en conmemoración a los fallecidos, cuyas identidades dará a conocer próximamente la fiscalía. Siga leyendo: Portugal dio el aval para la extradición de alias Papá Pitufo Un importante dispositivo montado por los bomberos, la policía y los servicios de emergencia médica trabajó durante la noche alrededor del vagón destrozado, que quedó volcado contra una pared en la empinada pendiente por la que circulaba a diario. Los servicios de socorro indicaron además que los otros tres funiculares de la capital fueron detenidos para verificar su seguridad.

El funicular de la Gloria, que conecta la plaza de Rossio con los barrios de Bairro Alto y Príncipe Real, se salió de la vía y se estrelló contra un edificio. FOTO: Xinhua

Una testigo del accidente declaró a la cadena SIC que había visto el vehículo descender “a toda velocidad” y que este “chocó contra un edificio con una fuerza brutal y se derrumbó como una caja de cartón”. El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, calificó el descarrilamiento como “una tragedia” que su ciudad “nunca había visto”. Una declaración de la oficina del primer ministro portugués, Luis Montenegro, afirmó que los hechos han “causado dolor a las familias y consternación al país”, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó sus condolencias a las familias.

Fonicular de Lisboa estaba al día con su mantenimiento

Este vehículo, con capacidad para unos cuarenta pasajeros, es un medio de transporte muy apreciado por los numerosos turistas que visitan la capital portuguesa. El operador del transporte público de Lisboa afirmó que había cumplido con “todos los protocolos de mantenimiento”. “Se respetó todo escrupulosamente”, declaró Pedro Bogas, director de Lisboa Carris, en el lugar del accidente, y añadió que una empresa externa ha realizado el mantenimiento de los funiculares durante los últimos 14 años. Su revisión general se lleva a cabo cada cuatro años y la última se realizó en 2022, según Carris. El mantenimiento intermedio se hace cada dos años y se completó en 2024.