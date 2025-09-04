Así golpearía la reforma tributaria el bolsillo de la clase media en Medellín

El Gobierno radicó su nueva reforma tributaria, conocida como ley de financiamiento, con la que busca recaudar $26 billones para cerrar el hueco fiscal del próximo año. Sin embargo, la iniciativa no solo abre un debate en el Congreso y en los sectores económicos, también pone en alerta a millones de hogares que verán reflejado el impacto en su vida diaria. Puede leer: Reforma tributaria: ya se conocieron los ponentes del proyecto de ley en el Congreso En Medellín y su área metropolitana, el Dane calcula que 898.000 personas pertenecen a la clase media, unas 299.000 familias. Para ellas, la reforma podría significar un costo adicional mensual de entre $20.000 y $40.000, es decir, hasta $480.000 al año. Así lo reveló un análisis de Crowe, la firma de contadores más grande del mundo con presencia en la ciudad.

En términos prácticos, un hogar promedio que gasta $1,9 millones al mes deberá destinar hasta $40.000 adicionales solo en transporte y alimentos.

Gasolina y mercado más caros para los hogares paisas

El golpe más fuerte llegaría desde los combustibles. Hoy, un galón de gasolina cuesta en promedio $15.800, pero con el IVA progresivo pasaría a $18.800 en 2027. En el caso del diésel, el precio saltaría de $10.500 a más de $12.500 desde 2028. Este ajuste encarecería el transporte público en $100 a $150 por pasaje, un domicilio en moto en $500, y el mercado en un 1,2%. Con el impuesto al carbono, incluso los tiquetes aéreos aumentarían entre 3% y 5%. En términos prácticos, un hogar promedio que gasta $1,9 millones al mes deberá destinar hasta $40.000 adicionales solo en transporte y alimentos, lo que equivale a un mes de servicios públicos o a la matrícula anual de un colegio público. Conozca más: Más de $18.000: este es el valor en el que quedaría el galón de gasolina con la reforma tributaria del Gobierno Petro

El ocio no se salva. Una cerveza de $3.000 pasará a $4.500, y un refajo en un bar de $20.000 costará $30.000. Los cigarrillos, en cambio, tendrán un alza inicial del 70%, llevando una cajetilla de $10.000 hasta $16.000 o $17.000, reporta el análisis Crowe. La cultura también se ve impactada, por ejemplo, una boleta de $200.000 costará $238.000 con el nuevo IVA, y una VIP de $500.000 pasará a $595.000. Las plataformas digitales ajustarán tarifas. Netflix estándar subirá de $32.900 a casi $34.000 y Spotify Premium de $18.000 a $19.000. En apuestas y videojuegos, una recarga de $100.000 quedará en $84.000 netos después de impuestos. Le puede interesar: Petro defendió su reforma tributaria y lanzó críticas políticas en alocución de más de una hora En los centros comerciales, las cuotas de administración crecerán un 19%, lo que encarecerá arriendos, parqueaderos y, en consecuencia, productos y servicios. Un hogar de clase media con carro, consumo ocasional de licor y asistencia a espectáculos pagará entre $150.000 y $175.000 más cada mes, un aumento del 3% al 4% en su presupuesto familiar.

El impuesto al patrimonio aplicará desde los $2.000 millones, obligando a pagar $5 millones anuales a una familia con bienes de $3.000 millones.

Aunque el Gobierno defiende que esta es la única vía para garantizar la sostenibilidad fiscal, en el Congreso el panorama es adverso y en la calle el temor es que la reforma encarezca la vida de la clase media, que hoy representa el motor de consumo en Colombia. Como advirtió Lina Gómez, gerente de Impuestos de Crowe Co: “La Ley de Financiamiento redefinirá cómo gastan, ahorran y disfrutan los colombianos. Su efecto será visible en cada recibo, cada compra y cada decisión de consumo”. Siga leyendo: Estos son los asalariados que tendrían que pagar más en la declaración de renta con la nueva reforma tributaria

Más impuestos a patrimonios, créditos y bienes de lujo

La reforma también ajusta los tributos para quienes tienen mayores ingresos o patrimonio. La tarifa de renta progresiva subiría hasta el 41%, lo que recortará entre $100.000 y $200.000 mensuales a profesionales independientes o contratistas con ingresos superiores a $18 millones. El impuesto al patrimonio aplicará desde los $2.000 millones, obligando a pagar $5 millones anuales a una familia con bienes de $3.000 millones. Los créditos tampoco se salvan. Por ejemplo, una hipoteca de $200 millones subiría entre $95.000 y $143.000 al mes, y un crédito de consumo de $10 millones se encarecería hasta en $12.600.