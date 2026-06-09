Sube a 37 la cifra de muertos y van más de 470 heridos tras el terremoto en Filipinas

Las autoridades de Filipinas informaron este martes que el número de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió el lunes la isla de Mindanao ascendió a 37 personas. El sismo, registrado en el sur del país, dejó además más de 470 heridos, cuatro desaparecidos y decenas de miles de desplazados. Los organismos de emergencia continúan con las operaciones de rescate, asistencia humanitaria y evaluación de daños en las zonas afectadas. Lea más: Sismo de magnitud 7,8 golpea Filipinas y deja más de 30 muertos

De acuerdo con el Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC), alrededor de 145.000 personas, equivalentes a unas 33.000 familias, resultaron impactadas de manera directa por el movimiento telúrico. Los datos oficiales indican que 40.674 personas tuvieron que abandonar sus hogares debido a las consecuencias del terremoto. De ese total, 31.701 permanecen en 54 refugios temporales habilitados por las autoridades, mientras que cerca de 9.000 se alojan en viviendas de familiares o amigos. En cuanto a la infraestructura, el balance preliminar reporta 2.505 viviendas afectadas, de las cuales 460 quedaron destruidas por completo.

Las autoridades reportaron 40.674 desplazados y miles permanecen en refugios temporales. FOTO: EFE.

General Santos permanece en «estado de calamidad»

La ciudad de General Santos figura entre las zonas más golpeadas por el desastre. La organización local Kidlikasan informó a EFE que la localidad permanece en «estado de calamidad» debido al impacto del terremoto. Con una población aproximada de 530.000 habitantes, General Santos registró el colapso de varios edificios y daños en distintas estructuras. Los equipos de emergencia establecieron centros de refugio para atender a las familias afectadas. Además de las viviendas, las afectaciones alcanzaron edificios gubernamentales, carreteras, puentes y otras infraestructuras en distintas áreas de Mindanao.

Más de mil réplicas tras el sismo principal

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que el terremoto ocurrió a las 07:37 hora local del lunes (23:37 GMT del domingo), con epicentro situado a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla de Burias, en el sur de Mindanao, y a una profundidad cercana a los 55 kilómetros. Durante las primeras 24 horas posteriores al evento principal se contabilizaron unas 1.055 réplicas, con magnitudes que oscilaron entre 1,3 y 6,7, según los registros oficiales. El terremoto también provocó al menos cinco deslizamientos de tierra en la región afectada.

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Alerta de tsunami fue cancelada horas después