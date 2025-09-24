Soldado colombiano denuncia engaño en Ucrania: le prometieron $12 millones y solo recibió $65.000

Lo que creyó que sería una oportunidad para mejorar su situación económica se convirtió en una pesadilla. Un soldado colombiano denunció que fue reclutado en Bogotá por intermediarios ucranianos que le ofrecieron $12 millones de pesos mensuales si se unía al frente de guerra contra Rusia. Sin embargo, tras cumplir un mes de servicio, apenas le consignaron $65.000.
Según su testimonio, entregado al diario El Tiempo, el viaje comenzó el 3 de julio desde Bucaramanga. “El ejército ucraniano nos prometió la plata. Nos reclutaron ucranianos en Bogotá. Ellos pagaron los vuelos y nos dijeron que apenas firmáramos contrato, nos darían 12 millones, y que, si salíamos a la línea 2, la OTAN nos completaría el resto”, dijo el exmilitar, quien pidió mantener su identidad en reserva por seguridad.