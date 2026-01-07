x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Sin Maduro en el poder, EE. UU. considera a Diosdado Cabello como objetivo potencial, según Reuters

Las reservas de Estados Unidos con Cabello estarían relacionadas con el poder que tiene este dentro de los grupos armados llamados “colectivos” en Venezuela.

  • Diosdado Cabello en la ceremonia que juramento a Delcy Rodríguez como presidenta interina del país. Foto: AFP.
    Diosdado Cabello en la ceremonia que juramento a Delcy Rodríguez como presidenta interina del país. Foto: AFP.
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Luego de que Delcy Rodríguez se juramentara como presidenta interina, la administración de Donald Trump —según informó Reuters— habría advertido a Diosdado Cabello que, si no colabora en el cumplimiento de las exigencias de Estados Unidos, podría convertirse en el próximo objetivo de Washington.

Según fuentes consultadas por la agencia, funcionarios estadounidenses estarían especialmente preocupados de que Cabello, gracias a su historial de represión y su rivalidad con Rodríguez, pueda convertirse en un factor desestabilizador en Venezuela.

Por eso, en este momento, están buscando que se determine la cooperación de Cabello, mientras, en paralelo, Estados Unidos explora vías para “eventualmente apartarlo del poder y enviarlo al exilio”, le señaló una fuente que habló bajo condición de anonimato a Reuters.

Es más, la administración Trump ya le habría comunicado a Cabello por medio de intermediarios que, “si adopta una actitud desafiante, podría enfrentar un destino similar al de Maduro” —que se encuentra capturado y en Nueva York enfrentará cargos por “narcoterrorismo”— o incluso hasta poner en riesgo su vida, expuso Reuters.

La advertencia

Y si bien el gobierno de Estados Unidos ha pensado en hacer un lado a Cabello en este momento, neutralizarlo podría ser riesgoso, ya que podría motivar a los colectivos (grupos de motociclistas progobierno armados), a salir a las calles y desatar el caos en Caracas.

Es más, durante el desarrollo de esta semana, se han viralizado videos por las redes sociales que muestran como, luego de la operación que capturó a Maduro y se lo llevó fuera del país, estos colectivos empezaron a transitar nuevamente por las calles de diferentes ciudades de Venezuela, principalmente en la capital.

Y es que desde ya se conocen las decisiones que ha tomado Delcy Rodríguez como mandataria encargada del país. Como primer gobierno en su círculo cercano destituyó al jefe de seguridad que estaba antes y nombró a uno nuevo.

Según confirmó el Ministerio de Comunicación de Venezuela, Rodríguez destituyó al mayor general Javier Marcano Tábata y en su lugar nombró al general Gustavo González López como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial y el director general de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Curiosamente, el general González, quien ya se ha desempeñado anteriormente como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a su nombre tiene en su contra sanciones por parte de Estados Unidos, Canadá, Panamá, Suiza y la Unión Europea por denuncias que lo involucran en violaciones a los derechos humanos mientras lideraba el cuerpo de inteligencia de Venezuela.

Lea también: Más miedo y horror: Delcy Rodríguez sustituye al jefe de seguridad presidencial por general acusado de torturas y violación de derechos humanos

Temas recomendados

Agencias de inteligencia
Crisis en Venezuela
Estados Unidos
gobierno
régimen
Bombardeos en Venezuela
Venezuela
Estados Unidos
Diosdado Cabello
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida