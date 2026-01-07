Sin Maduro en el poder, EE. UU. considera a Diosdado Cabello como objetivo potencial, según Reuters

Luego de que Delcy Rodríguez se juramentara como presidenta interina, la administración de Donald Trump —según informó Reuters— habría advertido a Diosdado Cabello que, si no colabora en el cumplimiento de las exigencias de Estados Unidos, podría convertirse en el próximo objetivo de Washington.

Según fuentes consultadas por la agencia, funcionarios estadounidenses estarían especialmente preocupados de que Cabello, gracias a su historial de represión y su rivalidad con Rodríguez, pueda convertirse en un factor desestabilizador en Venezuela.

Por eso, en este momento, están buscando que se determine la cooperación de Cabello, mientras, en paralelo, Estados Unidos explora vías para “eventualmente apartarlo del poder y enviarlo al exilio”, le señaló una fuente que habló bajo condición de anonimato a Reuters.

Es más, la administración Trump ya le habría comunicado a Cabello por medio de intermediarios que, “si adopta una actitud desafiante, podría enfrentar un destino similar al de Maduro” —que se encuentra capturado y en Nueva York enfrentará cargos por “narcoterrorismo”— o incluso hasta poner en riesgo su vida, expuso Reuters.