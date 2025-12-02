Sabrina Carpenter se fue contra la Casa Blanca por usar su música en un video sobre arrestos de ICE: “Es malvado y repugnante”

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter criticó duramente a la Casa Blanca luego de que el gobierno de Donald Trump utilizará su éxito de 2024”,Juno”, para hacer un video en el que se observa a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) deteniendo a varias personas.
El material, difundido en la cuenta oficial de la Casa Blanca,acumuló más de dos millones de reproducciones. “¿Has intentado esto alguna vez? ¡Adiós!”,dice la descripción del video mientras varias personas son perseguidas y esposadas.