Sabrina Carpenter se fue contra la Casa Blanca por usar su música en un video sobre arrestos de ICE: “Es malvado y repugnante”

El material, difundido en la cuenta oficial de la Casa Blanca, acumuló más de dos millones de reproducciones. “¿Has intentado esto alguna vez? ¡Adiós!”, dice la descripción del video mientras varias personas son perseguidas y esposadas.

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter criticó duramente a la Casa Blanca luego de que el gobierno de Donald Trump utilizará su éxito de 2024”, Juno ”, para hacer un video en el que se observa a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) deteniendo a varias personas.

La canción se volvió viral luego de su éxito en la gira de la cantante “Short n´ Sweet”, donde Carpenter realizó una coreografía provocadora y una pose característica mientras canta la letra. “¿Has intentado esto alguna vez?”.

" Este video es malvado y repugnante. Nunca me involucres ni a mí ni a mi música para beneficiar tu agenda inhumana" , escribió la cantante, quien se encuentra en la promoción de su séptimo álbum “Man's Best Friend”.

L a estrella del pop de 26 años reaccionó de inmediato en su cuenta de X , donde expresó su indignación por el uso no autorizado de su canción.

El enfrentamiento entre la Casa Blanca y artistas de alto perfil no es nuevo. En los últimos meses, la administración Trump también ha tenido choques con Ariana Grande después de que la cantante de 32 años publicara en Instagram el pasado mes de septiembre un mensaje crítico sobre las políticas antimigración del gobierno, en el que también hacía referencia a la situación de la comunidad LGBT.

Con más de 370 millones de seguidores, su pronunciamiento se volvió viral y provocó una respuesta oficial.

Desde la Casa Blanca, el subsecretario de prensa Kush Desai reaccionó utilizando títulos de canciones de la artista para defender la gestión de Trump.

“Ahórrate las lágrimas, Ariana, porque las acciones del presidente Trump pusieron fin a la crisis inflacionaria de Joe Biden y están generando billones de dólares en nuevas inversiones. Incluso firmó una orden ejecutiva como por arte de magia que allanó el camino para que la FTC tomara medidas enérgicas contra Ticketmaster por estafar a los fans de los conciertos de Ariana Grande. ¡Mejórate pronto, Ariana!”, declaró Desai a medios estadounidenses.

Grande apoyó públicamente a Kamala Harris durante las elecciones de 2024.

El presidente Trump también ha dirigido críticas a otras estrellas que se han alineado con sus adversarios. Taylor Swift ha sido uno de los blancos más frecuentes del mandatario desde que respaldó la candidatura de Harris.

En mayo de este año, el presidente escribió en su plataforma Truth Social: “¿Alguien se ha dado cuenta de que, desde que dije ‘odio a Taylor Swift’, ya no está ‘de moda’? (sic)”.

