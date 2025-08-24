Rusia y Ucrania hicieron canje de 292 prisioneros de guerra en nuevo intercambio

Rusia y Ucrania intercambiaron 146 prisioneros de guerra de cada bando (para un total de 292) este domingo, en el más reciente de una serie de canjes que han permitido la liberación de cientos de personas, anunció el Ministerio de Defensa ruso.

Los intercambios de prisioneros a gran escala han sido el único resultado tangible de tres rondas de conversaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana llevadas a cabo en Estambul entre mayo y julio pasado y es una de las pocas áreas de cooperación entre ambos países desde el inicio de la ofensiva de Rusia en 2022.

Le recomendamos: La impresionante historia del actor Alejandro Guerrero, que se fue a la guerra en Ucrania tras quedarse sin trabajo

En un mensaje por su canal de Telegram, el ministerio ruso confirmó que “146 militares rusos fueron devueltos de territorio controlado” por Kiev en Ucrania, y “a cambio, 146 prisioneros de guerra” de Ucrania fueron transferidos a su país.

Moscú agregó que Ucrania devolvió a Rusia a ocho ciudadanos residentes de la región rusa de Kursk (oeste), “detenidos ilegalmente” por Kiev.

Las fuerzas ucranianas lanzaron una incursión sorpresa en Kursk en agosto del año pasado, apoderándose de cientos de kilómetros cuadrados de territorio en un importante revés para el Kremlin.

En otras noticias: Así pretendieron ingresar marihuana a una cárcel en Rusia: usaron un “narcogato”

Rusia desplegó miles de tropas de su aliado Corea del Norte como parte de un contraataque, pero no recuperó completamente el control de la región hasta abril de este año.

Uno de los ucranianos liberados este domingo es el periodista Dmitro Jiliuk, informó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

El mandatario ucraniano afirmó que el reportero “fue secuestrado en la región de Kiev en marzo de 2022”.

También fue liberado el exalcalde de Jersón, Volodimir Mikolayenko, “que pasó más de tres años en cautiverio”, informó el asesor de Zelenski, Andrii Yermak, en la red social X.

Le puede interesar: El traje de Zelenski fue lo más comentado después de su reunión con Trump, le contamos la razón

Yermak destacó que Mikolayenko estaba en una lista de canje desde 2022, pero que voluntariamente cedió su lugar para beneficiar a prisioneros heridos con los que compartía una celda durante su cautiverio.