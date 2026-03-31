El estremecedor relato de un sobreviviente del tiroteo escolar en Santa Fe, Argentina

El tiroteo ocurrido este lunes en un colegio de Santa Fe, Argentina, dejó una escena de horror que todavía conmociona a la comunidad educativa. Mientras las autoridades intentan establecer con precisión cómo se desarrolló el ataque, el relato de uno de los estudiantes que presenció los hechos da cuenta del pánico que se vivió dentro del plantel cuando un adolescente de 15 años abrió fuego contra sus compañeros.

Según el testimonio, difundido por medios argentinos, el agresor habría ingresado con el arma oculta dentro de un estuche de guitarra y, tras salir del baño, lanzó una frase antes de comenzar a disparar. “Gritó ‘sorpresa’ y empezó a los tiros”, relató el alumno, quien describió los segundos de caos en los que estudiantes y docentes intentaron ponerse a salvo.

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De acuerdo con su versión, el atacante habría llegado con la intención de agredir a un grupo específico, aunque finalmente disparó de manera indiscriminada. En medio de la confusión, el joven recordó haber corrido mientras escuchaba los disparos y el impacto de los perdigones muy cerca. Su testimonio, aunque estremecedor, es uno de los primeros que ayuda a reconstruir lo ocurrido dentro del establecimiento.