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El estremecedor relato de un sobreviviente del tiroteo escolar en Santa Fe, Argentina

Un alumno que sobrevivió al tiroteo en un colegio de Santa Fe relató cómo comenzó el ataque que dejó al menos un muerto y varios heridos.

  • El ataque ocurrió dentro de un colegio de Santa Fe, donde un adolescente de 15 años abrió fuego contra sus compañeros.
    El ataque ocurrió dentro de un colegio de Santa Fe, donde un adolescente de 15 años abrió fuego contra sus compañeros.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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El tiroteo ocurrido este lunes en un colegio de Santa Fe, Argentina, dejó una escena de horror que todavía conmociona a la comunidad educativa. Mientras las autoridades intentan establecer con precisión cómo se desarrolló el ataque, el relato de uno de los estudiantes que presenció los hechos da cuenta del pánico que se vivió dentro del plantel cuando un adolescente de 15 años abrió fuego contra sus compañeros.

Según el testimonio, difundido por medios argentinos, el agresor habría ingresado con el arma oculta dentro de un estuche de guitarra y, tras salir del baño, lanzó una frase antes de comenzar a disparar. “Gritó ‘sorpresa’ y empezó a los tiros”, relató el alumno, quien describió los segundos de caos en los que estudiantes y docentes intentaron ponerse a salvo.

En contexto: Lo que se sabe del tiroteo escolar en Argentina que dejó un alumno muerto

De acuerdo con su versión, el atacante habría llegado con la intención de agredir a un grupo específico, aunque finalmente disparó de manera indiscriminada. En medio de la confusión, el joven recordó haber corrido mientras escuchaba los disparos y el impacto de los perdigones muy cerca. Su testimonio, aunque estremecedor, es uno de los primeros que ayuda a reconstruir lo ocurrido dentro del establecimiento.

En paralelo, comenzaron a conocerse testimonios de otros alumnos que compartían clases con el presunto atacante. Uno de ellos, identificado como Ramiro, aseguró estar “totalmente sorprendido” por lo ocurrido y describió al joven como una persona “muy callada, respetuosa y muy buen alumno”.

El estudiante dijo que no conocía si existían conflictos previos o situaciones de acoso escolar y reconoció que le impactó verlo actuar de esa manera. “Lo vi muy cambiado, no lo vi igual que siempre”, aseguró.

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