Reino Unido anuncia nuevo programa europeo para desarrollar misiles de largo alcance

El gobierno británico anunció este miércoles que asumirá el liderazgo de una coalición de una docena de países para desarrollar la próxima generación de misiles de largo alcance destinados a proteger Europa.

El primer ministro laborista, Keir Starmer, que dejará el cargo en las próximas semanas, tiene previsto presentar los detalles de este programa durante la cumbre de la OTAN, este miércoles en Ankara.

“Doce países se disponen a destinar más de 50.000 millones de dólares durante los próximos diez años a capacidades de ataque de precisión de largo alcance, con el fin de reforzar su seguridad nacional y disuadir a sus adversarios”, señaló la oficina del primer ministro británico, en un comunicado.

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Según el texto, estas inversiones “permitirán que la OTAN disponga en el futuro de las armas más avanzadas, capaces de alcanzar con una precisión extrema objetivos situados a una distancia de al menos 300 kilómetros e, incluso en algunos casos, de más de 2.000”.

“Debemos redoblar nuestros esfuerzos para hacer de la OTAN una alianza más fuerte y más europea”, declaró Starmer, que participa en su última cumbre del organismo militar.

A su llegada a Turquía, el primer ministro inglés insistió en la importancia de que los dirigentes de la OTAN “demuestren la unidad y la fortaleza” que necesita la coalición, mientras continúa la guerra en Ucrania.