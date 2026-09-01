Raúl Castro estaría “gravemente enfermo y recibiendo asistencia para mantenerse con vida”

Raúl Modesto Castro Ruz estaría “gravemente enfermo” y recibiendo asistencia médica para mantenerse con vida, después de haber sufrido un accidente cerebrovascular. Esa fue la información que habría llegado a la redacción del Diario Las Américas, luego de que circularan nuevos rumores sobre la supuesta muerte del actual líder de la dictadura cubana. El medio citado confirmó que el hermano menor de los Castro se encontraría en un estado de salud muy delicado y que esta situación podría ser un indicio de la pronta muerte del líder de 95 años.

No es la primera vez que se especula sobre el estado de salud del hombre considerado el cerebro detrás de la Revolución cubana de 1953-1959. En octubre de 2025, circularon versiones que indicaban que había fallecido. Sin embargo, luego lo vieron durante la conmemoración del 60.º aniversario de la creación del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y del periódico Granma. El pasado 13 de agosto, Raúl Castro estuvo en un acto en La Habana con motivo del centenario del nacimiento de su hermano, Fidel Castro. Vestido con su uniforme verde olivo, Raúl, acusado en mayo por la justicia estadounidense, fue ovacionado al entrar al teatro Karl Marx de La Habana.

Allí también estuvieron el presidente Miguel Díaz-Canel y la cúpula del gobernante Partido Comunista (único), constataron periodistas de la AFP. Raúl ocupó una butaca al lado de la viuda de Fidel, Dalia Soto del Valle, quien rara vez se muestra en actos públicos. Aunque el expresidente no ocupa ningún cargo en el gobierno ni en el Partido, conserva un papel importante en las decisiones políticas y tiene la lealtad de las fuerzas armadas. En junio, la presidencia de Cuba informó que había dado su visto bueno a un paquete de reformas económicas para hacer frente a la crisis, bajo presión de Estados Unidos. Esas medidas representan el mayor cambio de modelo desde que Cuba adoptó el comunismo hace casi 70 años. La última aparición pública de Raúl Castro había sido el 1 de mayo frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana, donde se le vio frágil. Luego la televisión estatal lo mostró en dos actos en junio. El hermano menor del difunto Fidel Castro (1926-2016), el enemigo jurado de Estados Unidos, fue acusado en mayo en Miami por la muerte de cuatro estadounidenses en el derribo de dos avionetas de un grupo anticastrista en 1996. Rául Castro era entonces ministro de Defensa.

Medidas de seguridad para Raúl Castro

En el “acto político cultural por el centenario del Comandante en Jefe”, participó el grupo de teatro infantil La Colmenita, en compañía del cual Fidel Castro solía pasar sus cumpleaños. Casi al final de la presentación de la compañía, Raúl Castro se levantó de su butaca y, visiblemente molesto, instó con gestos a los presentes en el teatro a ponerse de pie y aplaudir la actuación de los niños. En el acto también participaron científicos, glorias del deporte y otros cubanos que mantuvieron una relación especial con Fidel Castro, entre ellos el balserito Elián González. Las medidas de seguridad adoptadas por los organizadores impidieron a los periodistas, e incluso a los reporteros gráficos, moverse del lugar donde fueron ubicados inicialmente. El miércoles, como parte de las actividades por el centenario, fueron presentadas las Obras Escogidas de Fidel Castro, en 23 volúmenes, con prólogo de Raúl Castro.

“Todas las opciones sobre la mesa”

La administración del presidente Donald Trump aplica una política de “máxima presión” contra Cuba, en particular desde el derrocamiento a principios de enero en una incursión militar estadounidense del presidente venezolano Nicolás Maduro, hasta entonces el mayor aliado de La Habana. Además del bloqueo al suministro de combustible impuesto en enero, que ha provocado la peor crisis económica y energética de la isla en décadas, Trump ha desplegado durante los últimos meses una ofensiva de sanciones contra dirigentes, empresas e instituciones del país.

Trump afirma que Cuba, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha amenazado en varias ocasiones con “tomar el control” del país. Respecto a Cuba “todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares (...), y desde luego no representan ningún rival para Estados Unidos”, insistió el miércoles el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ante periodistas que viajaban con él durante una visita a Panamá. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas