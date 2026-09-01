John Galliano, el gran diseñador cancelado en el Met: ¿castigo eterno o posibilidad de redención?

La noticia le dio la vuelta al mundo: el diseñador británico de moda John Galliano canceló una muestra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, tras las críticas de donantes y líderes políticos por sus comentarios antisemitas en el pasado.
“Después de mucha reflexión y de hablar con todas las personas implicadas, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor es que la exposición no tenga lugar en este momento”, escribió Galliano en Instagram.
“Sigo siendo plenamente consciente del dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular el daño que provoqué a las comunidades judía y asiática, y sigo profundamente arrepentido”, añadió el diseñador de 65 años.
Anna Wintour, organizadora principal y el alma detrás de la Met Gala, consideró la decisión valiente y mesurada.