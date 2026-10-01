Él es Smit Machchhar, el piloto indio apuñalado en pleno vuelo que habló sobre la importancia de un médico a bordo

Hace un año, Smit Machchhar dijo en un pódcast que es crucial contar con un médico durante un vuelo. Hoy, sus declaraciones cobran especial relevancia y parecen anticipar el dramático momento que vivió mientras piloteaba un Boeing 737 MAX 8 de la aerolínea Flydubai.
El avión había salido de Emiratos Árabes Unidos con destino a Tel Aviv, Israel, pero tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita luego de un ataque perpetrado por el copiloto, su compañero de cabina, quien presuntamente lo apuñaló. El caso permanece bajo investigación.
En contexto: Piloto habría apuñalado a su compañero: avión aterrizó de emergencia en Arabia Saudita; se investiga posible intento de terrorismo
Las hipótesis sobre lo ocurrido son diversas. Entre ellas se ha planteado que pudo tratarse de un secuestro o de un intento de suicidio con la intención de estrellar el avión en territorio israelí.
Durante el trayecto, fueron los pasajeros quienes acudieron en ayuda de Machchhar luego de que la puerta de la cabina se abriera en medio del ataque. Al menos cuatro hombres lograron neutralizar al copiloto y ayudar a controlar la situación hasta que el avión aterrizó en Arabia Saudita.