“Juventud, divino tesoro, te vas para no volver”: murió Peppino Mazzullo, la icónica voz de Topo Gigio

Por más de cuarenta años, Peppino Mazzullo fue la voz del personaje Topo Gigio. Fotos Redes sociales.

El actor y artista de doblaje italiano Peppino Mazzullo, conocido principalmente por darle voz a la marioneta Topo Gigio, murió este miércoles 30 de septiembre en su casa de Santo Stefano di Briga, localidad cercana a Mesina y lugar donde nació en 1926.

Mazzullo había celebrado su centenario el 6 de junio. Su trayectoria artística estuvo vinculada al teatro, la radio y la televisión. Topo Gigio debutó en televisión en 1959 y en sus primeras apariciones tuvo la voz de Domenico Modugno. En 1961, Mazzullo asumió la interpretación vocal del personaje y permaneció en ese papel hasta 2006, durante cerca de 45 años.

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La voz de Mazzullo está asociada al popular ratón de marioneta, que participó en diferentes espacios de la televisión italiana.