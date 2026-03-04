x

Mojtaba, el hijo de Alí Jameneí que podría asumir el poder supremo y endurecer el conflicto en Medio Oriente

La Asamblea de Expertos habría nombrado como líder supremo a Mojtaba Jameneí, hijo del abatido Ali Jameneí. No obstante, esta elección genera preocupación e incertidumbre, ya que se hablaría de un posible endurecimiento del conflicto.

    Mojtaba Jameneí, hijo de Alí Jameneí, sería el nuevo líder supremo de Irán. FOTOS: XINHUA - Tasnim News – Wikimedia Commons – Licencia CC BY 4.0
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 9 horas
bookmark

La presión por parte de los Guardianes de la Revolución (Pasdarán) y el reciente bombardeo contra el edificio de la Asamblea de Expertos habrían llevado a que se designara como líder supremo de Irán a Mojtaba Jameneí, el segundo hijo del abatido Alí Jameneí.

Tal parece que la elección de este clérigo chií de 56 años se produjo de manera apresurada ante la escalada militar que comenzó este fin de semana, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Teherán tras meses de tensiones y protestas encabezadas por mujeres, comerciantes y familias iraníes en rechazo al alto costo de vida.

Lea también: ¿Quiénes son los Guardianes de la Revolución y por qué concentran el poder en Irán?

Se había mencionado la posibilidad de un triunvirato provisional integrado por Masoud Pezeshkian, presidente de Irán; Gholamhossein Mohseni Ejei, jefe del poder judicial; y Alireza Arafi, representante del estamento religioso. Ellos habrían sido escogidos para dirigir el país de forma temporal mientras llegaba un nuevo líder supremo.

No obstante, el medio Iran International informó este martes que ya se habría nombrado a Mojtaba Jameneí para asumir el control del régimen de los ayatolás y dar instrucciones a los Pasdarán sobre cómo actuar frente a “el enemigo”.

Sin embargo, los iraníes no han visto a Mojtaba desde el ataque contra su padre el sábado. Ni siquiera ha emitido un pronunciamiento oficial este 4 de marzo, durante el funeral de su padre, lo que ha llevado a algunos a sugerir que también habría sido eliminado en el bombardeo contra el edificio de la Asamblea de Expertos, integrada por 88 clérigos.

Le puede interesar: ¿Cómo cayó Alí Jameneí? Detalles del rastreo de la CIA para que Israel y EE. UU. atacaran a Irán

Medios internacionales sostienen que la designación de Mojtaba se produjo de forma inesperada, pues ni siquiera cumpliría plenamente con los requisitos para ocupar el cargo de líder supremo. La Constitución de la República Islámica establece que el puesto debe recaer en un alto clérigo con amplia autoridad religiosa.

Mojtaba Jameneí, el segundo hijo de Alí Jameneí. FOTO: Foto: Tasnim News – Wikimedia Commons – Licencia CC BY 4.0

Y aunque en su juventud estudió teología y combatió en la Guerra Irán-Irak, esto no sería suficiente para cumplir con el perfil requerido para liderar el país. En efecto, el segundo hijo de Alí Jameneí no es un gran ayatolá y tampoco posee la trayectoria religiosa que tenía su padre cuando fue elegido líder supremo en 1989, en un contexto también marcado por la incertidumbre, pese a que entonces tampoco figuraba entre los favoritos de la Asamblea de Expertos de Irán ni contaba con el nivel de autoridad religiosa de Ruhollah Khomeini.

Amplíe la noticia: Israel advierte que cualquier sucesor del líder supremo iraní será “objetivo de asesinato”

Preocupación por la llegada de Mojtaba Jameneí

Surge preocupación por la posible elección de Mojtaba Jameneí como líder supremo, ya que se estaría hablando de una sucesión hereditaria, algo similar a una monarquía religiosa, lo que chocaría con los principios establecidos e impulsados por Khomeini.

La incertidumbre entre los opositores del régimen es mayor porque Mojtaba mantiene un vínculo estrecho con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, lo que podría otorgarles aún mayor influencia política y militar e incluso modificar el rumbo del conflicto regional en medio de las crecientes tensiones internacionales.

El segundo hijo de Alí Jameneí podría estar dispuesto a aplicar políticas más duras dentro del país y actuar con un tono más confrontativo en la crisis internacional tras la muerte de su padre. El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguraron que acabarán con el régimen de los ayatolás, cuyos dirigentes han prometido venganza por su líder supremo.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién sucederá a Alí Jameneí en Irán?
Aunque se nombró a su hijo Mojtaba Jameneí, inicialmente se planteó un triunvirato compuesto por el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe judicial Gholamhossein Mohseni Ejei y el clérigo Alireza Arafi para dirigir el país temporalmente.
¿Por qué es polémica la elección de Mojtaba Jameneí?
Porque rompe con los principios de la Revolución de 1979 al instaurar una sucesión hereditaria (similar a una monarquía) y porque Mojtaba carece de la trayectoria religiosa de alto nivel exigida por la Constitución iraní.

