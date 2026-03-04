Mojtaba, el hijo de Alí Jameneí que podría asumir el poder supremo y endurecer el conflicto en Medio Oriente

La presión por parte de los Guardianes de la Revolución (Pasdarán) y el reciente bombardeo contra el edificio de la Asamblea de Expertos habrían llevado a que se designara como líder supremo de Irán a Mojtaba Jameneí, el segundo hijo del abatido Alí Jameneí. Tal parece que la elección de este clérigo chií de 56 años se produjo de manera apresurada ante la escalada militar que comenzó este fin de semana, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Teherán tras meses de tensiones y protestas encabezadas por mujeres, comerciantes y familias iraníes en rechazo al alto costo de vida. Lea también: ¿Quiénes son los Guardianes de la Revolución y por qué concentran el poder en Irán? Se había mencionado la posibilidad de un triunvirato provisional integrado por Masoud Pezeshkian, presidente de Irán; Gholamhossein Mohseni Ejei, jefe del poder judicial; y Alireza Arafi, representante del estamento religioso. Ellos habrían sido escogidos para dirigir el país de forma temporal mientras llegaba un nuevo líder supremo. No obstante, el medio Iran International informó este martes que ya se habría nombrado a Mojtaba Jameneí para asumir el control del régimen de los ayatolás y dar instrucciones a los Pasdarán sobre cómo actuar frente a “el enemigo”.

Sin embargo, los iraníes no han visto a Mojtaba desde el ataque contra su padre el sábado. Ni siquiera ha emitido un pronunciamiento oficial este 4 de marzo, durante el funeral de su padre, lo que ha llevado a algunos a sugerir que también habría sido eliminado en el bombardeo contra el edificio de la Asamblea de Expertos, integrada por 88 clérigos. Le puede interesar: ¿Cómo cayó Alí Jameneí? Detalles del rastreo de la CIA para que Israel y EE. UU. atacaran a Irán

Medios internacionales sostienen que la designación de Mojtaba se produjo de forma inesperada, pues ni siquiera cumpliría plenamente con los requisitos para ocupar el cargo de líder supremo. La Constitución de la República Islámica establece que el puesto debe recaer en un alto clérigo con amplia autoridad religiosa.

Mojtaba Jameneí, el segundo hijo de Alí Jameneí. FOTO: Foto: Tasnim News – Wikimedia Commons – Licencia CC BY 4.0

Y aunque en su juventud estudió teología y combatió en la Guerra Irán-Irak, esto no sería suficiente para cumplir con el perfil requerido para liderar el país. En efecto, el segundo hijo de Alí Jameneí no es un gran ayatolá y tampoco posee la trayectoria religiosa que tenía su padre cuando fue elegido líder supremo en 1989, en un contexto también marcado por la incertidumbre, pese a que entonces tampoco figuraba entre los favoritos de la Asamblea de Expertos de Irán ni contaba con el nivel de autoridad religiosa de Ruhollah Khomeini. Amplíe la noticia: Israel advierte que cualquier sucesor del líder supremo iraní será “objetivo de asesinato”

Preocupación por la llegada de Mojtaba Jameneí

Surge preocupación por la posible elección de Mojtaba Jameneí como líder supremo, ya que se estaría hablando de una sucesión hereditaria, algo similar a una monarquía religiosa, lo que chocaría con los principios establecidos e impulsados por Khomeini. La incertidumbre entre los opositores del régimen es mayor porque Mojtaba mantiene un vínculo estrecho con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, lo que podría otorgarles aún mayor influencia política y militar e incluso modificar el rumbo del conflicto regional en medio de las crecientes tensiones internacionales.

El segundo hijo de Alí Jameneí podría estar dispuesto a aplicar políticas más duras dentro del país y actuar con un tono más confrontativo en la crisis internacional tras la muerte de su padre. El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguraron que acabarán con el régimen de los ayatolás, cuyos dirigentes han prometido venganza por su líder supremo.

<div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/DVUKgkXDO_D/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Ver esta publicación en Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/DVUKgkXDO_D/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Una publicación compartida de EL COLOMBIANO (@elcolombiano_)</a></p></div></blockquote><script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>" width="500" height="500" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share">

Bloque de preguntas y respuestas